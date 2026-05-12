ＮＹ時間の終盤に入ってポンドドルは伸び悩む展開が見られているものの、１．３６ドル台を維持。一方、ポンド円は２１４円台前半での推移となっている。



イラン紛争が長期化する中、投資家はインフレ懸念を背景に英中銀の利上げ期待を強めている。トランプ大統領が、紛争終結に向けた米国提案に対するイラン側の回答を拒否したことで、短期的な和平合意への期待が後退し、原油価格が上昇。



市場では６月の英金融政策委員会（ＭＰＣ）で利上げが実施される確率を４３％で織り込んでおり、先週時点の３１％から上昇している。



GBP/USD 1.3629 GBP/JPY 214.27 EUR/GBP 0.8641



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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