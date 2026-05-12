ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」が2日目を迎える。注目は12RのドリームDay2だ。

初日は出走機会がなかった湯川。機力は未知数だが、早くも整備に着手していた。名うての江戸川巧者だけに抜かりなく仕上げてくるはず。伸び返すパワーを引き出して逃げ切る。初日3Rを捲り差しで快勝した平尾は伸びしろを感じさせる気配だった。ここは差して2M勝負に持ち込む。長田は積極的に握っていく。出足、回り足がいい西岡の浮上にも注意したい。

＜1＞湯川浩司 （前検日は）ペラを叩いたけど重たかった。そのあたりを考えて一通り整備した。

＜2＞平尾崇典 ペラは何となくという感じで叩いた。足は無難な感じ。

＜3＞長田頼宗 前検の特訓は新ペラのせいか回り過ぎで伸びが売り切れていた。欲しいと思う部分の調整はしたが、まだ分からない。

＜4＞前沢丈史 たぶん良くない。特に伸びが怪しい感じがする。（新燃料の）ペラがまだ分かっていない。

＜5＞池永太 スタート時にスリットのところで跳ねたし、足や体感はまだ分からない。でも、普通に起きたし、荒れ水面でも乗れた。

＜6＞西岡顕心 乗りやすくて、とにかく操縦性がいい。初手としてはいい感じ。これに行き足を求めて、伸びが来れば。