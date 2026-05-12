松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は最終日。12RでS級決勝が行われる。

3連勝でG3初優出を決めた岩井が中心だ。上田が食らいついて再びゴール前勝負へ。＜1＞＝＜7＞本線。自力3車結束の九州ラインが脅威。熊本勢の奮闘で、最終的には岩谷の出番か。小松崎は経験値を生かして。窓場、中島は単騎で一発。

＜1＞岩井芯 自分の持つ位置からタイミングを見て仕掛けた。踏んだ感じも良かったし出来過ぎ。自力で。

＜2＞岩谷拓磨 2着だけど調子は問題ない。カマシ先行してもいいくらいの脚の余裕があったし、前がどんな好タイムでも自信を持って捲れている。熊本へ。

＜3＞中島詩音 木村君が中途半端になっていたし、村田君が内から盛り返してきたので踏んだ。感じはいい。単騎で。

＜4＞佐藤壮志 悪くはないと思うけど、岩井君とは力の差を感じた。前で自力。

＜5＞大森慶一 前2人のおかげ。自分は3番手の仕事をやっただけだけど、悪くないと思う。小松崎君へ。

＜6＞河崎正晴 岩谷さんが連日いいスピードだし信じてついて行った。脚はだいぶいいと思う。佐藤君へ。

＜7＞上田国広 岩井君は落ち着いていたし強い。バックで抜けると思ったけど、そこから踏み直された。体調は問題ない。岩井君へ。

＜8＞窓場千加頼 谷内君は抵抗されて相当苦しかったと思う。それでもへばりついてモガいていたし、内の選択肢はなかった。単騎。

＜9＞小松崎大地 長田君の気持ちの強さが伝わってきた。最低限の援護はできたけど、うまくやれば3人で決まっていた。自力自在。