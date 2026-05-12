お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（52）が11日に放送されたテレビ朝日「サンド＆キスマイの気になるマン」（後8・40）に出演。枕の“こだわり”が明かされた。

今回は「気になる若見えさん大調査!」と題して放送され、街頭で181人の女性に若々しさを保つ秘けつをインタビュー。その中で「姿勢」についての意見が多くあった。

番組では「1日1分、壁に背を向けて立つだけ」で痩せられるという姿勢改善メソッドを、たんぽぽ・川村エミコが3日間にわたって検証。川村のように猫背で首が前に出ている人に対し、専門家は「バスタオルを巻いたものを使うなど、枕を低くして寝ること」を推奨した。

これを受け、スタジオでは「枕の高さ」が話題に。伊達みきおが「これ本当に…富澤がとにかく高いのが好きで」と切り出すと、富澤は否定することなく静かにうなずいた。

伊達は続けて「普通の枕あるじゃないですか。それを縦に折るんですよ」と、想像以上に高くしていることを明かした。再現イラストでは、ほぼ首が垂直に立った状態で描かれており、スタジオには驚きの声があがったが、富澤本人は「それが気持ち良くて」と語った。