白髪あっても、こんなシャレる！【40・50代】の垢抜けに♡「白髪ぼかしヘア」

年々髪の悩みが増える40・50代。特に白髪をカバーしたいという人には、ハイライトを取り入れて白髪を自然に馴染ませた「白髪ぼかしヘア」がおすすめ。白髪があってもおしゃれに決まるので、気持ちがグッと軽くなりそうです。今回は、大人世代が取り入れたい、おすすめの白髪ぼかしヘアをピックアップ。白髪を無理に隠すことなく、ナチュラルな垢抜けを叶えませんか？

爽やかな印象の細ハイライトボブ

ラフな毛流れが引き立つ白髪ぼかしボブ。細いハイライトが白髪を自然に馴染ませながら、抜け感をプラスしています。透明感のあるカラーが爽やかな印象で、これからの季節にもぴったり。重く見えがちなボブを軽やかに仕上げたい人にもおすすめです。

上品に仕上げた細ハイライト × レイヤーカット

こちらの白髪ぼかしヘアは、細いハイライトが上品な雰囲気。レイヤーカットの美しい毛流れがハイライトによって引き立てられています。細いハイライトが自然に髪に馴染むため、派手になりすぎないのがポイント。カジュアルにはもちろん、お仕事シーンにもマッチしそうです。

若々しい印象を与えるショートボブ

こちらは、さりげなくハイライトを入れてナチュラルに仕上げたショートボブ。ハイライトの陰影によって髪に立体感が生まれ、若々しい印象を与えられそうです。地毛に近いカラーをベースにしているため、伸びてくる髪も気になりにくくなりそう。おしゃれな仕上がりを長く楽しめそうなヘアスタイルです。

透明感カラー × パーマで大人の髪悩みを解決

透明感のあるカラーで白髪をぼかし、ふんわりとしたパーマでボリュームアップ。大人の髪の悩みを解消しながらおしゃれな印象に導いています。パーマをプラスすることで、スタイリングが簡単になるのも嬉しいポイント。スタイリストの@hanae.yamaguchiさんによると、「半渇きの状態でN.ムースを馴染ませて自然乾燥させればオッケーです」とのことです。

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※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@charlly_hairworks様、@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。