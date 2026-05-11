おしゃれバッグを『お手頃価格』で！【AMERICAN HOLIC】で狙いたい「おすすめバッグ」

コーデの鮮度アップを図るなら、バッグ選びにも気を配りたいところ。物価高が続くなか、節約しながらおしゃれ見えを狙うなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】をチェックしてみて。今回は、5,000円以下の「おすすめバッグ」をご紹介します。使い勝手の良さそうな巾着バッグと、デザインにこだわりを感じる魅力的なバッグが登場。

コロンとしたフォルムに惹かれる巾着バッグ

【AMERICAN HOLIC】「ドロスト巾着ショルダーバッグ」\3,490（税込）

口をキュッと絞れる、ドロストデザインがトレンド感のあるバッグ。立体感のある巾着フォルムがコーデのアクセントになり、おしゃれ度アップを狙えます。肩がけしやすいショルダー仕様で、両手が空くためストレスフリーにお出かけできそう。高級感のあるレザー調素材を使用したブラック・レッド・キャメル、コーデにエッジを与えるゼブラ柄が揃う全4色展開。

細部までこだわった個性派バッグ

【AMERICAN HOLIC】「カガリワンハンドルショルダー」\4,990（税込）

個性的な巾着フォルムと、かがりステッチを施したクラフト感のあるディテールが魅力。大きめのタッセルもアクセントになるバッグは、周りと差がつくおしゃれを楽しみたい人にぴったりです。幅広のワンハンドルタイプで、手持ちも肩がけも可能。シボ感が本格的な風合いを感じさせるレザー調素材が、コーデの格上げもサポートしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。