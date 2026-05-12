スコットランドリーグ

海外サッカー、スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が、10日に行われたリーグ戦に先発出場。レンジャーズとの伝統の一戦「オールド・ファーム」で2ゴールと躍動し、3-1の勝利に貢献した。後半に鮮やかなオーバーヘッド弾で追加点を奪取。クラブ公式YouTubeチャンネルではスタンドが狂喜乱舞となった実際の映像が公開され、海外ファンも興奮の言葉を残した。

観客は頭を抱え、両手を突き上げ、ただただ絶叫した。

2-1で迎えた後半12分だ。前田はゴール前でこぼれ球をワントラップ。浮き球をオーバーヘッドキックで狙った。山なりの軌道を描いたボールは一瞬、時が止まったかのようにゴール右隅へ。相手GKは反応できず、見送るしかなかった。

ゴールネットが揺れた瞬間、セルティック・パークは耳をつんざくような大歓声に包まれた。仲間たちにもみくちゃにされた前田に向かって、サポーターは心の底から叫んでいた。

大一番でこれ以上ないゴールを決めた前田のプレーを、ピッチレベルから撮影した映像をセルティック公式YouTubeが公開。現地ファンはこぞって称えるコメントを記した。

「ダイゼンのオーバーヘッドキックが頭から離れない。一日中繰り返し見ているよ」

「ダイゼン・マエダは本物のセルティックの伝説だ。唯一無二の存在で、彼のような選手は二度と現れないだろう。3人分の働きをこなしながら、ああいうゴールまで決めてしまう」

「満員のスタジアムが、ダイゼンが脚を振りかぶって今季最高のゴールを決めた瞬間、時間が止まったかのようだった」

「ダイゼンのオーバーヘッドキックの映像は、オスカー賞に値する」

「今シーズンのベストゴール」

「5月10日はダイゼンの日だ」

「ルーヴル美術館にあのオーバーヘッドキックを飾って。まさに芸術作品だ」

28歳の前田はこれで今季リーグ戦12得点に。15日に北中米ワールドカップの日本代表メンバーが発表されるが、強烈な存在感を示した。



（THE ANSWER編集部）