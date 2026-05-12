試合後インタビューが話題

プロ野球、西武の助っ人タイラー・ネビン内野手が流した涙が反響を呼んでいる。母の日だった10日、ベルーナドームで行われた楽天戦で今季4号ソロを含む、4打数2安打2打点の活躍で6-1の勝利に貢献。試合後インタビューで熱い思いが込み上げた場面にもらい泣きするファンが続出した。

「4番・一塁」で先発。初回に先制の適時二塁打を放つと、3回先頭の場面でレフトスタンドに運ぶ4号ソロで追加点をもたらす活躍を見せた。今季は怪我で出遅れたが、5月の戦列復帰後、9試合で16安打4本塁打10打点、打率.485。この日も勢いを見せつけ、試合後には「お立ち台」に上がった。

ヒーローインタビューでは「自分の母親も、そして奥さん、子供も球場に来ていまして、奥さんは子供が生まれてから初めての母の日になります。そういう意味でも非常に記念すべき試合になりました」と、しみじみと語ったネビン。

母親と妻へに向けて「本当に全員愛しています。今バックの方に座っているんですけども、本当に自分の人生で大切な人になっています」とメッセージを送ると、感情が込み上げ思わず涙。球場の客席からは拍手が沸き起こっていた。

「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeチャンネルが実際の映像を公開。X上などでもファンの間で感動が広がり、コメント欄には「他球団ファンだけどネビンからもらい泣きした」「ネビンは人柄も良くて好感持てる！」「ネビン素晴らしい人 ハムファンだけど本当に大好き」「ネビンの涙をもう一度見て、もらい泣き」「めちゃくちゃ熱い男でグッと来た」「これは涙腺まずい」との声が寄せられた。

28歳のネビンはMLBでのプレーを経て、2025年に西武へ加入。昨季は137試合に出場し、打率.277、21本塁打、63打点を記録し、パ・リーグの一塁手部門でベストナインとゴールデングラブ賞を初受賞した。



（THE ANSWER編集部）