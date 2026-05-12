お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（46）が11日に放送されたテレビ朝日「サンド＆キスマイの気になるマン」（後8・40）に出演。体重やウエストサイズが公開され、スタジオに衝撃が走る場面があった。

今回は「気になる若見えさん大調査!」と題して放送され、街頭で181人の女性に若々しさを保つ秘けつをインタビュー。その中で「姿勢」についての意見が多くあった。

番組では「1日1分、壁に背を向けて立つだけ」で痩せられるという姿勢改善メソッドを、川村が3日間にわたって検証。開始前に現状を測定したところ、体重は74.5キロであることが判明した。この数字に対し、「増えちゃうんだよね。同じ生活してるんだけど…昔と」と、年齢による代謝の変化を嘆いた。

さらに番組では、腕の下に隠されていたウエストサイズも測定。その数値は104センチを記録し、なんとMCを務めるサンドウィッチマンの伊達みきお（100センチ）や富澤たけし（102センチ）の数値を上回る結果となった。

この数字にVTRを見守っていたスタジオの伊達は「えっ?俺らよりあんの!?」と驚き、富澤も「マジで!?」と衝撃を隠せなかった。