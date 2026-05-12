ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５７．２０円付近での推移となっている。きょうの為替市場、ドル円は買い戻しが優勢となり、東京時間早朝の１５６円台半ばから買い戻されている。依然としてイラン情勢に出口が見えず、長期化するのではとの懸念が再び台頭している。



ただ、一方的に上昇する展開にはなっていない。中東情勢については、市場も成り行きを見守る姿勢を次第に強めており、以前のように積極的にポジションを取りに行く雰囲気にはなっていないようだ。上値での介入警戒感が根強い一方、下値での買い圧力も強く、１５６、１５７円台でのレンジ取引に終始している状況に変化はない。



ベッセント財務長官が来日しており、明日、高市首相と片山財務相、植田日銀総裁と協議を行う予定。その内容を見極めたい雰囲気もあるようだ。会談では円相場が議題に上ると見られる。日本の当局が為替介入について米国側に逐一説明していると繰り返し述べたことを踏まえると、今週はベッセント財務長官の来日に合わせ、財務省が円買い介入を実施する可能性もあり得るとの指摘も出ている。



日銀が４月利上げの機会を見送り、円を押し上げるために残された手段は介入を繰り返すことのみとなっている。短期的には、ドル円を１５５円割れへ押し下げられるかがポイント。達成できなければ、ドル強気派にとって押し目買いの水準として定着するリスクがあるという。



日本の当局は連休明けから介入を控えているが、連休中に投じた推定金額が２０２４年の介入時よりも少ないことから、より多くの介入余地があるとも指摘している。



USD/JPY 157.20 EUR/JPY 185.12

GBP/JPY 214.28 AUD/JPY 113.98



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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