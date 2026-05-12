香取慎吾が果実のキャラクターたちと丘を駆け下りる！もし生まれ変わるなら「ちょっとシャイなマンゴー」

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香取慎吾が出演する“サントリー天然水 きりっと果実”の新TVCM『出会ったね』篇（各15秒）が、5月12日から全国で順次オンエア開始となった。

■「いいことしかないじゃーん」（香取慎吾）

今回の新TVCMでは、雄大な自然を一望できる山の麓に香取が登場。名曲「Tomorrow」の替え歌に乗せ、果実のキャラクター（アニメーション）たちと元気よく丘を駆け下りてきて、“サントリー天然水 きりっと果実”（以下、きりっと果実）を飲み、「いいことしかないじゃーん」とおなじみの決めゼリフを放つ。

朝の気持ちいい青空と大自然の下、ポジティブなエネルギーに満ち溢れた香取が色とりどりの果実たちと出会い、大自然の恵みを満喫するチャーミングなストーリーを通じて、果実感がさらにパワーアップして、大自然の恵みで日本の朝をきりっと元気にする“きりっと果実”のメッセージを訴求していく。

◎新TVCM『出会ったね』篇ストーリー

ころころ転がったり、飛び跳ねたりしながら、大自然の丘を駆け下りていく果実のキャラクターたち。オレくん（オレンジ）がジャンプしてカメラを飛び越えると、その奥から香取の姿が見えてくる。シーソーを使って大きくジャンプするマンゴーや、小さな池に飛び込むグレープ、香取のフードに潜り込むオレくんたちと一緒に駆け下りていく香取。水の中へ次々と飛び込んでいく果実のキャラクターたちを愛おしそうに見守る香取の姿と、「さすが、天然水！ 素晴らしい果実と出会ったね」という心の声（ナレーション）が重なる。

香取が“きりっと果実”を飲んでいると、途中でフードの中から出てきて、香取の肩に座ったオレくん。大の字で後ろに倒れた香取が、オレくん、果実のキャラクターたちに囲まれて「いいことしかないじゃーん」と叫ぶ。

■撮影エピソード

◎ファーストテイクからエンジン全開で盛り上げる香取

現場入りするやいなや、底抜けに明るい声で監督やスタッフと挨拶を交わしていた香取。早朝から元気いっぱいな姿につられるように、その場のテンションがグッと上がり、活気に満ちた雰囲気で撮影がスタートした。

まずは、本TVCMでもひときわ印象に残る、丘を駆け下りるシーンから。爽快感のあるスピードはもちろん、楽しさや軽やかさも伝える大切なカットだけに、香取さんはファーストテイクからエンジン全開で駆け出した。アングル違いのテイクも最初から全力疾走。走ることそのものを心から楽しんでいる様子が、ビシビシと伝わってきた。

◎丘を駆け下りるときの無邪気なアップの表情は必見

丘を駆け下りる香取をアップで捉えるシーンでは、ますます晴れやかになっていく表情を撮影。「ウォウ！」「フォウ！」と大きな声を上げながら、満面の笑みを浮かべて走る姿は、まさに少年そのものといった感じで、楽しんでいる様子が全身からにじみ出ていた。

また、香取の横を、果実のキャラクターたちが並走し始めるシーン。ここでは、「わあぁ、おっ！」「よーっ、わぁ！」と自然に漏れる何気ない言葉と、驚きも喜びもそのまま表情に乗せたリアクションがとても印象的で、撮影を見守るスタッフもどんどん引き込まれていた。

◎“きりっと果実”の魅力的な見せ方を香取自ら提案

果実のキャラクターたちに囲まれたテーブルで、“きりっと果実”を飲むシーン。ペットボトルを口に運んだ香取は、飲んだ瞬間に思わず目を細めたり、ふわっと頬が緩み、気持ちよさそうに余韻を楽しんだりする細やかな表情の変化で、しっかりとおいしさを表現していた。キャップを開けるタイミングから体の向き、視線の動きまで、画角に入るすべての要素に神経を行き渡らせて、ベストショットを追求していた。

■香取慎吾 インタビュー