岡田准一のダンス再び！マクドナルド新TVCM公開「まだ横スライドのステップ踏めました（笑）」

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岡田准一が出演するマクドナルドの新TVCM『アイスのコーヒーのみにいこ！』篇（30秒）が、5月12日から全国で放映開始となる。

うだるような暑さのなか、後輩と外出中の岡田は「TOKIO」の替え歌の「♪のみにいこー」というフレーズに合わせてキレのあるダンスを披露しながらマクドナルドへ向かい、“プレミアムローストアイスコーヒー”を楽しむ。暑さにも負けない横スライドステップでマクドナルドに入店していく岡田に注目だ。

■CMストーリー

「うわっ暑っ」「ここ砂漠っすか？」と、猛暑の中で言葉を交わす、上司である岡田とその後輩。そこへ軽快なBGM が流れ出すと同時に、岡田がキレのあるダンスを披露しながらマクドナルドへ向かう。店内でプレミアムローストアイスコーヒーを飲み、「ここ、オアシスかよ」とつぶやく。続くシーンでは、再び熱い屋外にいるふたりが、今度は揃って BGM に合わせたダンスを披露しながら店内へ。「店内パラダイス～♪」というフレーズに重なるように、開放感あふれる表情を見せる岡田。最後は「あぁ、生き返る～」という一言で締めくくられる。

■撮影エピソード

■朝いちばんの撮影から力の入ったスマイルを見せる岡田

「“マクド”のコーヒーはおいしい」と若い頃からファンであることを公言し続け、“プレミアムローストコーヒー”のCMにも出演している岡田准一が、2025年に続き“プレミアムローストアイスコーヒー”のCMに出演。今作では、くじけてしまいそうなほど暑い夏の日差しを浴びながらも、キリッと気持ちを切り替えて“プレミアムローストアイスコーヒー”が待つマクドナルドを目指す。岡田は、朝いちばんの撮影からガッチリと力の入った“オカダ・スマイル”を披露し、「強いのきますね～（笑）！」と監督を驚かせるひと幕も。「CMはインパクトが大事ですから！」とさらに目ヂカラを強めた岡田は、次のテイクで見事にOKを獲得していた。

■「TOKIO」のリズムに乗って横スライドのダンスステップを披露

後輩と外回りの仕事に出ていた岡田がマクドナルドまで移動する方法は、まさかの“ダンス”。2025年は「ツッパリ High School Rock’n Roll」をアレンジした曲に合わせてエレベーターや通勤時間帯の歩道でキレッキレのダンスを披露し話題をさらったが、今回は昭和の名曲「TOKIO」のリズムに乗って踊りながら、素早く横にスライドするステップでマクドナルドを目指す。撮影現場の準備が整い岡田が1回目のリハーサルから完璧なダンスを披露すると、周囲は「すごい！」と大きく盛り上がったが、岡田は「横スライドは久しぶりだから、足が引っかからないか心配でした（笑）」と照れくさそうな笑顔を見せていた。

■「ダンスはパッション！」情熱的な踊りで夏の暑さを表現

「♪のみにいこー」「♪マックでコーヒーのみにいこー」と現場で流れるポップな音楽を聴きながら、キレのいいダンスで順調に撮影を進めていく岡田。カメラのセットチェンジなどわずかな空き時間を利用して振り付けやステップの確認を行うなど、常に真剣な表情で取り組んでいたが、上手に踊るコツを尋ねられると「14歳から踊ってますからね、身体に沁み込んでますよ。踊りはパッション（笑）！」とジョークをまじえながら話す場面も。屋外でのダンスシーンがラスト1カットになると岡田はさらに気合いを入れ、これまで以上に情熱的な踊りで夏の暑さを表現していた。

■店舗の中でもパワフルなダンスで現場を盛り上げる岡田

燃えるような太陽の下で横スライドのダンスを踊り続け、ようやくたどり着いた（という設定の）マクドナルド店舗でもダンスシーンの撮影をスタートした岡田。基本的な振り付けは屋外と同じように横スライドのステップで移動しながらのダンスではあるものの、客席のテーブルをよけるなど広い屋外での踊りとは勝手が異なり、さらにカウンターで受け取った“プレミアムローストアイスコーヒー”のカップを右手に持つなど難度はかなりアップしていたが、岡田は空調が効いた“パラダイス”のような店内でも完璧なダンスで撮影現場を盛り上げていた。

■キンキンに冷えたアイスコーヒーで“生き返る”表情をアピール

マクドナルド店舗の客席で“プレミアムローストアイスコーヒー”を飲むシーンの撮影では、「キンキンに冷えたアイスコーヒーをググッと飲んで“生き返る”ような表情を！」とオーダーを受け、生命がみなぎるようなパワー感たっぷりのリアクションで要望に応えた岡田だが、監督から「もう少し抑え気味でお願いします」と声をかけられると、「ちょっとゴキゲンすぎたかな？」と思わず苦笑い。「全力で爽やかにします（笑）」と周囲の笑いを誘いながら臨んだ次のテイクでは、ストーリーにフィットする絶妙な笑顔を披露し、監督も「素晴らしい！」と大絶賛していた。

■岡田准一 インタビュー

■【動画】『アイスのコーヒーのみにいこ！』篇（30秒）

■【動画】『アイスのコーヒーのみにいこ！』篇（15秒）

■関連リンク

マクドナルド OFFICIAL SITE

https://www.mcdonalds.co.jp/

■【画像】CMカット