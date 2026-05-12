カナダ出身の歌手ザ・ウィークエンドが９月２０日に来日公演「Ａｆｔｅｒ Ｈｏｕｒｓ Ｔｉｌ Ｄａｗｎ Ｔｏｕｒ」（埼玉・ベルーナドーム）を行うことが１２日、発表された。来日公演は初来日公演となった２０１８年以来７年ぶりになる。

男性ソロアーティスト史上最高の興行収入を達成した大型スタジアムツアーの一環。アルバム「Ａｆｔｅｒ Ｈｏｕｒｓ」「Ｄａｗｎ ＦＭ」に加え、三部作の完結編「Ｈｕｒｒｙ Ｕｐ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」を引っさげたキャリアの集大成とも言えるステージとなっている。巨大な月や廃墟と化した都市を再現した規格外のセットなど、没入感あふれる演出で「一生に一度の体験」との呼び声高い。

日本公演にはＣｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓと、￥ØＵ＄ＵＫ€ ￥ＵＫ１ＭＡＴ＄Ｕの２組がスペシャルゲストとして出演することが決まった。

チケットはＰＬＡＴＩＮＵＭ席は１２万８９５５円、ＧＯＬＤ席は８万８９５５円、ＳＩＬＶＥＲ席は４万９９５５円、ＳＳ席は３万５９５５円、Ｓ席は２万５９５５円、Ａ席は１万２９５５円（いずれも税込み）。