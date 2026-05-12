Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３３）が、読売テレビ制作の７月期日本テレビ系連続ドラマ「一次元の挿し木」（日曜・後１０時半）に主演することが１１日、分かった。失踪した義理の妹の生死を巡る真相を追う大学院生を演じる。

２０２５年「このミステリーがすごい！」大賞で文庫グランプリを受賞した、松下龍之介氏の同名小説が原作。山田演じる遺伝子学を研究する悠（はるか）が２００年前の人骨を鑑定すると、４年前に行方不明になった義理の妹のＤＮＡと完全に一致することから始まるヒューマンミステリーを描く。

９日に３３歳を迎えた山田は、「自分自身への探求心を（台本を）読んだ時に感じて、この年齢で人生経験を経た中で、この役に挑めるのはよかった」と予測不能な物語に引き込まれている。６〜７月は、初のソロドームツアーも控えており「勢いを止めることなく走り続けたい」とアイドルでも俳優業でも、挑戦づくしの夏となりそうだ。

演じる主人公・悠は、豪雨で行方不明になった義理の妹を忘れられず、「彼女は生きている」と信じる役どころ。「一つのことを信じて、その道を突き詰めてまっすぐ進む、というところは、僕も同じタイプなので似ている部分なのかな」と共感する。ヒマラヤ山中で発掘された人骨鑑定を機に、過去と現在をつなぐ巨大な闇へ巻き込まれていくことから「まさしく“時を超えた”撮影になると思うので、すごくやりがいがあります」と意欲を見せる。

悠は不可解な鑑定結果に戸惑う中、関係者たちが次々と殺害されるなど二転三転する展開も見どころ。「誰が味方で誰が敵なのか、誰が裏切るのか…考えながら見ていただくのが、楽しい見方なんじゃないか」とアピールしている。