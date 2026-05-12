KEY TO LIT猪狩蒼弥、本場のスペイン料理に興味津々 初の単独CMで畳みかけるようなセリフ回し披露
5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、きょう12日から公開された日清食品「世界のキッチンカー」シリーズの新WebCM「つれてきたよスペイン篇」に出演している。これに伴い、コメントが公開された。
【写真】大量のカップ麺を背負って“旅”する猪狩蒼弥
新CMの舞台はスペイン。海外旅行好きな猪狩が、バルセロナ、サンルーカル・デ・バラメダ、マドリードに訪れる。さわやかな表情でスペインのことわざを紹介したり、独自の哲学をマシンガントークで語ったりと、軽快な語り口と豊かな表情を通じて、手軽さと本格感を両立した商品の魅力を印象的に描いている。
最大の見どころは、圧倒的なワードセンスで注目を集める猪狩の、畳みかけるようなセリフ回し。出演中の舞台稽古の合間を縫ってセリフを覚えた猪狩。膨大なセリフ量にもかかわらず、噛むことなく一気に語りきるその姿は、まさに圧巻のひと言。監督からの「彼女に語りかけるように」というリクエストには一瞬照れくさそうに戸惑う様子も見せたが、いざ本番が始まると即座に切り替え、驚異的なスピードで撮影が進行されたという。
■猪狩蒼弥インタビュー
――撮影を終えての感想をお聞かせください。
あっという間に撮影が終わりました。ワンカット、一息でコメントをする撮影だったので、セリフをちゃんと覚えてきました！舞台稽古の合間を縫ってセリフをブツブツ唱えていたので、共演者の皆さんは怖かったと思いますよ（笑）。練習の甲斐があって、スムーズに終えることができてよかったです。
――「世界のキッチンカー スペイン シーフードパエリア」を召し上がった感想を教えてください。
とてもとてもおいしかったです！僕はスペインに行ったことがないので、本場の味を食べたことはないのですが、この商品は、シーフードの出汁がしっかり出ていて、イメージ通りの地中海を味わえる本格的なパエリアでした。とにかくすごく好きな味で、バクバクと食べられる。リピート確定ですね。
――スペイン旅行がテーマの撮影でしたが、スペインについて印象を教えてください。
サン・セバスチャンが世界一の美食の街だと知って以来、スペインはずっと行きたい場所です。日本でもスペインの方が営んでいる料理店をリサーチして食べに行くことがあるのですが、本場のバリエーションの料理が多くて興味津々です。
この間食べに行ったお店で出てきた「あさりの出汁で炊いたごはん」が今回の商品と似ていて、ポイントである“本場感”に納得してしまいました。自分なりにスペイン料理を探索しているからこそ、「世界のキッチンカー スペイン シーフードパエリア」にも本場感を感じました。
――「世界のキッチンカー」には、「台湾 ルーローハン」もありますが、台湾や台湾グルメについての思い出を教えてください。
小学生の頃、家族旅行で3回ほど台湾を訪れています。当時は気づけなかった「八角」のおいしさに、大人になってから気づきました。今では台湾料理も好んで食べています。
――「世界のキッチンカー」は、お湯かけ5分で世界のグルメが味わえることがポイントです。猪狩さんが「5分あればしてしまうこと・したいこと」を教えてください。
今、“5分空きました”と言われたら、メールの返信ですね。返信がめちゃくちゃ溜まってしまうんですよ。その5分を、順々に返信することに当てます。
――5分でできたらいいのにと、思うことがあれば教えてください。
旅行です！海外が好きなので、もしフライトが5分で済んだら最高ですよね。せめて帰りの時間だけでも5分で帰れたらいいのに、と思っています。
――どんな時に「世界のキッチンカー」を食べてほしいですか？
基本的にはどんな時でも！時間はないけれど、おいしいものが食べたい時はもちろんです。どんなコンディションでも、常に同じクオリティで食べられることって、実は凄いことだと思います。
――WebCMをご覧になる皆さまに向けてメッセージを。
僕1人で出演させていただけるCMは今回が初めてで緊張しているのですが、その緊張をいい意味で捉えて撮影できたと思います！主役は「世界のキッチンカー」なので、皆さんぜひ食べてみてください！
【写真】大量のカップ麺を背負って“旅”する猪狩蒼弥
新CMの舞台はスペイン。海外旅行好きな猪狩が、バルセロナ、サンルーカル・デ・バラメダ、マドリードに訪れる。さわやかな表情でスペインのことわざを紹介したり、独自の哲学をマシンガントークで語ったりと、軽快な語り口と豊かな表情を通じて、手軽さと本格感を両立した商品の魅力を印象的に描いている。
■猪狩蒼弥インタビュー
――撮影を終えての感想をお聞かせください。
あっという間に撮影が終わりました。ワンカット、一息でコメントをする撮影だったので、セリフをちゃんと覚えてきました！舞台稽古の合間を縫ってセリフをブツブツ唱えていたので、共演者の皆さんは怖かったと思いますよ（笑）。練習の甲斐があって、スムーズに終えることができてよかったです。
――「世界のキッチンカー スペイン シーフードパエリア」を召し上がった感想を教えてください。
とてもとてもおいしかったです！僕はスペインに行ったことがないので、本場の味を食べたことはないのですが、この商品は、シーフードの出汁がしっかり出ていて、イメージ通りの地中海を味わえる本格的なパエリアでした。とにかくすごく好きな味で、バクバクと食べられる。リピート確定ですね。
――スペイン旅行がテーマの撮影でしたが、スペインについて印象を教えてください。
サン・セバスチャンが世界一の美食の街だと知って以来、スペインはずっと行きたい場所です。日本でもスペインの方が営んでいる料理店をリサーチして食べに行くことがあるのですが、本場のバリエーションの料理が多くて興味津々です。
この間食べに行ったお店で出てきた「あさりの出汁で炊いたごはん」が今回の商品と似ていて、ポイントである“本場感”に納得してしまいました。自分なりにスペイン料理を探索しているからこそ、「世界のキッチンカー スペイン シーフードパエリア」にも本場感を感じました。
――「世界のキッチンカー」には、「台湾 ルーローハン」もありますが、台湾や台湾グルメについての思い出を教えてください。
小学生の頃、家族旅行で3回ほど台湾を訪れています。当時は気づけなかった「八角」のおいしさに、大人になってから気づきました。今では台湾料理も好んで食べています。
――「世界のキッチンカー」は、お湯かけ5分で世界のグルメが味わえることがポイントです。猪狩さんが「5分あればしてしまうこと・したいこと」を教えてください。
今、“5分空きました”と言われたら、メールの返信ですね。返信がめちゃくちゃ溜まってしまうんですよ。その5分を、順々に返信することに当てます。
――5分でできたらいいのにと、思うことがあれば教えてください。
旅行です！海外が好きなので、もしフライトが5分で済んだら最高ですよね。せめて帰りの時間だけでも5分で帰れたらいいのに、と思っています。
――どんな時に「世界のキッチンカー」を食べてほしいですか？
基本的にはどんな時でも！時間はないけれど、おいしいものが食べたい時はもちろんです。どんなコンディションでも、常に同じクオリティで食べられることって、実は凄いことだと思います。
――WebCMをご覧になる皆さまに向けてメッセージを。
僕1人で出演させていただけるCMは今回が初めてで緊張しているのですが、その緊張をいい意味で捉えて撮影できたと思います！主役は「世界のキッチンカー」なので、皆さんぜひ食べてみてください！