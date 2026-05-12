香取慎吾、果実キャラに生まれ変わるなら“シャイなマンゴー” 子どもの頃は女子とあまり話せず
新しい地図の香取慎吾が、きょう12日にオンエア開始した「サントリー天然水 きりっと果実」の新テレビCM「出会ったね」篇に出演している。これに合わせ、インタビューが公開された。
【動画】無邪気でかわいい！数々の“果実キャラ”たちとたわむれる香取慎吾
新CMでは、雄大な自然を一望できる山の麓に香取が登場。「Tomorrow」の替え歌に乗せ、果実のキャラクターたちと元気よく丘を駆け下りてきて同商品を飲み、「いいことしかないじゃーん」となじみの決めゼリフを放つ。青空と大自然の下、ポジティブなエネルギーに満ちあふれた香取が色とりどりの果実たちと出会い、大自然の恵みを満喫するチャーミングなストーリーとなっている。
撮影では、現場入りするやいなや香取は、底抜けに明るい声で監督やスタッフとあいさつ。早朝から元気いっぱいな姿につられるように、その場のテンションが上がり、活気に満ちた雰囲気で撮影が始まった。
丘を駆け下りるシーンでは、ファーストテイクからエンジン全開で駆け出した香取。アングル違いのテイクでも、最初から全力疾走した。満面の笑みを浮かべて走る姿は、まさに少年そのもので、楽しんでいる様子が全身からにじみ出ていた。
果実のキャラクターたちに囲まれたテーブルで同商品を飲むシーンでは、飲んだ瞬間に思わず目を細めたり、ふわっと頬が緩み、気持ちよさそうに余韻を楽しんだりする細やかな表情の変化で、おいしさを表現。キャップを開けるタイミングから体の向き、視線の動きまで、画角に入る全ての要素に神経を行き渡らせて、ベストショットを追求した。
■香取慎吾インタビュー
――リニューアルする「サントリー天然水 きりっと果実」を飲んだ感想を教えてください。
ずっとおいしいんですけど、さらにおいしくなるなんて（笑）。注目していただきたいのは「BIG（950ミリリットル）もあるよ」というセリフです。まさかの「BIG」ということで、もっとたくさん飲みたかったです。「オレンジ＆マンゴー」は元々お気に入りですし、（4月に新発売した）「きりっと果実スカッシュ！」の方は炭酸がちょうどいい感じで、ゴクゴク飲めちゃいます。仲間が増えて、うれしいですね。
――今回は名曲「Tomorrow」を、「朝」というテーマで替え歌にした楽曲を使用していますが、朝は得意な方ですか？毎朝のルーティンがありましたら教えてください。
朝は最近、得意な方ですね。毎朝のルーティンは、起きたらまずカーテンを開けて、窓を開けて、街に「おっはー！」と叫びます。そうすると、街中の人たちがみんな「おっはー！」と返してくれますよ（笑）。それからシャワーを浴びて、湯船にしっかりつかって。若い頃は寝坊とか、なかなか起きられないこともありましたが、今は出発の2時間前ぐらいから、割とゆっくりしています。でも、朝一番のルーティンは窓を開けて、「おっはー！」と叫ぶことです。すると、街中の空いっぱいに大きく「おっはー！」という文字が出てくる感じです（笑）。
――自然豊かな丘を舞台にしたCMでしたが、暖かくなってお出かけ日和の日も増えてくる5月にお出かけしたい場所はありますでしょうか？
最近の日本は四季というより、二季なのかな、みたいな。冬寒くて、夏暑いだけなので、できれば5月はすてきな気候であってほしいですね。そうしたら、散歩に行きたいですね。散歩は好きですが、暑い時と寒い時ばかりで、散歩する時間も減ってきているので、気持ちいい気候なら、公園に行きたいと思います。
――オレくんをはじめ、個性豊かな果実のキャラクターが登場しますが、もし生まれ変わるなら、どの果実のキャラクターで、どんな個性や性格だと思いますか？
ちょっとシャイなマンゴーですかね。子どもの頃、慎吾ちゃんはシャイで、あんまり話すことができなくて、クラスの女の子に話しかけられているのに、「え？ 知らねぇ」みたいな。内心すごくドキドキしていて、話しかけられてうれしいのに、そんな感じだったんですよ（笑）。
――テレビCMをご覧になる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
リニューアルした「きりっと果実」の新CMが出来上がりました。さらにおいしくなった「きりっと果実」をたくさん飲んでください。新CM、見てくださいね！
【動画】無邪気でかわいい！数々の“果実キャラ”たちとたわむれる香取慎吾
新CMでは、雄大な自然を一望できる山の麓に香取が登場。「Tomorrow」の替え歌に乗せ、果実のキャラクターたちと元気よく丘を駆け下りてきて同商品を飲み、「いいことしかないじゃーん」となじみの決めゼリフを放つ。青空と大自然の下、ポジティブなエネルギーに満ちあふれた香取が色とりどりの果実たちと出会い、大自然の恵みを満喫するチャーミングなストーリーとなっている。
丘を駆け下りるシーンでは、ファーストテイクからエンジン全開で駆け出した香取。アングル違いのテイクでも、最初から全力疾走した。満面の笑みを浮かべて走る姿は、まさに少年そのもので、楽しんでいる様子が全身からにじみ出ていた。
果実のキャラクターたちに囲まれたテーブルで同商品を飲むシーンでは、飲んだ瞬間に思わず目を細めたり、ふわっと頬が緩み、気持ちよさそうに余韻を楽しんだりする細やかな表情の変化で、おいしさを表現。キャップを開けるタイミングから体の向き、視線の動きまで、画角に入る全ての要素に神経を行き渡らせて、ベストショットを追求した。
■香取慎吾インタビュー
――リニューアルする「サントリー天然水 きりっと果実」を飲んだ感想を教えてください。
ずっとおいしいんですけど、さらにおいしくなるなんて（笑）。注目していただきたいのは「BIG（950ミリリットル）もあるよ」というセリフです。まさかの「BIG」ということで、もっとたくさん飲みたかったです。「オレンジ＆マンゴー」は元々お気に入りですし、（4月に新発売した）「きりっと果実スカッシュ！」の方は炭酸がちょうどいい感じで、ゴクゴク飲めちゃいます。仲間が増えて、うれしいですね。
――今回は名曲「Tomorrow」を、「朝」というテーマで替え歌にした楽曲を使用していますが、朝は得意な方ですか？毎朝のルーティンがありましたら教えてください。
朝は最近、得意な方ですね。毎朝のルーティンは、起きたらまずカーテンを開けて、窓を開けて、街に「おっはー！」と叫びます。そうすると、街中の人たちがみんな「おっはー！」と返してくれますよ（笑）。それからシャワーを浴びて、湯船にしっかりつかって。若い頃は寝坊とか、なかなか起きられないこともありましたが、今は出発の2時間前ぐらいから、割とゆっくりしています。でも、朝一番のルーティンは窓を開けて、「おっはー！」と叫ぶことです。すると、街中の空いっぱいに大きく「おっはー！」という文字が出てくる感じです（笑）。
――自然豊かな丘を舞台にしたCMでしたが、暖かくなってお出かけ日和の日も増えてくる5月にお出かけしたい場所はありますでしょうか？
最近の日本は四季というより、二季なのかな、みたいな。冬寒くて、夏暑いだけなので、できれば5月はすてきな気候であってほしいですね。そうしたら、散歩に行きたいですね。散歩は好きですが、暑い時と寒い時ばかりで、散歩する時間も減ってきているので、気持ちいい気候なら、公園に行きたいと思います。
――オレくんをはじめ、個性豊かな果実のキャラクターが登場しますが、もし生まれ変わるなら、どの果実のキャラクターで、どんな個性や性格だと思いますか？
ちょっとシャイなマンゴーですかね。子どもの頃、慎吾ちゃんはシャイで、あんまり話すことができなくて、クラスの女の子に話しかけられているのに、「え？ 知らねぇ」みたいな。内心すごくドキドキしていて、話しかけられてうれしいのに、そんな感じだったんですよ（笑）。
――テレビCMをご覧になる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
リニューアルした「きりっと果実」の新CMが出来上がりました。さらにおいしくなった「きりっと果実」をたくさん飲んでください。新CM、見てくださいね！