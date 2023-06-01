NY株式11日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均　　　49736.51（+127.35　+0.26%）
ナスダック　　　26336.31（+89.23　+0.34%）
CME日経平均先物　62910（大証終比：+510　+0.81%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10269.43（+36.36　+0.36%）
独DAX　 24350.28（+11.65　+0.05%）
仏CAC40　 8056.38（-56.19　-0.69%）

米国債利回り
2年債　 　3.933（+0.048）
10年債　 　4.402（+0.048）
30年債　 　4.976（+0.042）
期待インフレ率　 　2.475（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.040（+0.035）
英　国　　4.998（+0.086）
カナダ　　3.541（+0.069）
豪　州　　4.992（+0.004）
日　本　　2.509（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝98.10（+2.68　+2.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4733.80（+3.10　+0.07%）

ビットコイン（ドル）
82037.00（+1320.26　+1.64%）
（円建・参考値）
1288万8013円（+207413　+1.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ