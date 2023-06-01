ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１２７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均 49736.51（+127.35 +0.26%）
ナスダック 26336.31（+89.23 +0.34%）
CME日経平均先物 62910（大証終比：+510 +0.81%）
欧州株式11日終値
英FT100 10269.43（+36.36 +0.36%）
独DAX 24350.28（+11.65 +0.05%）
仏CAC40 8056.38（-56.19 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.933（+0.048）
10年債 4.402（+0.048）
30年債 4.976（+0.042）
期待インフレ率 2.475（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.040（+0.035）
英 国 4.998（+0.086）
カナダ 3.541（+0.069）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝98.10（+2.68 +2.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4733.80（+3.10 +0.07%）
ビットコイン（ドル）
82037.00（+1320.26 +1.64%）
（円建・参考値）
1288万8013円（+207413 +1.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49736.51（+127.35 +0.26%）
ナスダック 26336.31（+89.23 +0.34%）
CME日経平均先物 62910（大証終比：+510 +0.81%）
欧州株式11日終値
英FT100 10269.43（+36.36 +0.36%）
独DAX 24350.28（+11.65 +0.05%）
仏CAC40 8056.38（-56.19 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.933（+0.048）
10年債 4.402（+0.048）
30年債 4.976（+0.042）
期待インフレ率 2.475（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.040（+0.035）
英 国 4.998（+0.086）
カナダ 3.541（+0.069）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝98.10（+2.68 +2.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4733.80（+3.10 +0.07%）
ビットコイン（ドル）
82037.00（+1320.26 +1.64%）
（円建・参考値）
1288万8013円（+207413 +1.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ