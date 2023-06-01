ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックは小幅高での推移
NY株式11日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 49592.73（-16.43 -0.03%）
ナスダック 26270.76（+23.68 +0.09%）
CME日経平均先物 62830（大証終比：+430 +0.68%）
欧州株式11日終値
英FT100 10269.43（+36.36 +0.36%）
独DAX 24350.28（+11.65 +0.05%）
仏CAC40 8056.38（-56.19 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.935（+0.050）
10年債 4.404（+0.050）
30年債 4.979（+0.046）
期待インフレ率 2.478（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.040（+0.035）
英 国 4.998（+0.086）
カナダ 3.546（+0.074）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.03（+3.61 +3.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.30（-3.40 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
81450.75（+734.01 +0.91%）
（円建・参考値）
1280万3243円（+115379 +0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49592.73（-16.43 -0.03%）
ナスダック 26270.76（+23.68 +0.09%）
CME日経平均先物 62830（大証終比：+430 +0.68%）
欧州株式11日終値
英FT100 10269.43（+36.36 +0.36%）
独DAX 24350.28（+11.65 +0.05%）
仏CAC40 8056.38（-56.19 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.935（+0.050）
10年債 4.404（+0.050）
30年債 4.979（+0.046）
期待インフレ率 2.478（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.040（+0.035）
英 国 4.998（+0.086）
カナダ 3.546（+0.074）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.03（+3.61 +3.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.30（-3.40 -0.07%）
ビットコイン（ドル）
81450.75（+734.01 +0.91%）
（円建・参考値）
1280万3243円（+115379 +0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ