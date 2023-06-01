NY株式11日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　49592.73（-16.43　-0.03%）
ナスダック　　　26270.76（+23.68　+0.09%）
CME日経平均先物　62830（大証終比：+430　+0.68%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10269.43（+36.36　+0.36%）
独DAX　 24350.28（+11.65　+0.05%）
仏CAC40　 8056.38（-56.19　-0.69%）

米国債利回り
2年債　 　3.935（+0.050）
10年債　 　4.404（+0.050）
30年債　 　4.979（+0.046）
期待インフレ率　 　2.478（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.040（+0.035）
英　国　　4.998（+0.086）
カナダ　　3.546（+0.074）
豪　州　　4.992（+0.004）
日　本　　2.509（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.03（+3.61　+3.78%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.30（-3.40　-0.07%）

ビットコイン（ドル）
81450.75（+734.01　+0.91%）
（円建・参考値）
1280万3243円（+115379　+0.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ