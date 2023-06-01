ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 49601.23（-7.93 -0.02%）
ナスダック 26343.02（+95.94 +0.37%）
CME日経平均先物 62890（大証終比：+490 +0.78%）
欧州株式11日GMT16:06
英FT100 10269.43（+36.36 +0.36%）
独DAX 24350.28（+11.65 +0.05%）
仏CAC40 8056.38（-56.19 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.918（+0.034）
10年債 4.390（+0.036）
30年債 4.968（+0.034）
期待インフレ率 2.469（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.040（+0.035）
英 国 4.998（+0.086）
カナダ 3.528（+0.056）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝98.01（+2.59 +2.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4740.50（+9.80 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
81431.13（+714.39 +0.89%）
（円建・参考値）
1278万8759円（+112195 +0.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49601.23（-7.93 -0.02%）
ナスダック 26343.02（+95.94 +0.37%）
CME日経平均先物 62890（大証終比：+490 +0.78%）
欧州株式11日GMT16:06
英FT100 10269.43（+36.36 +0.36%）
独DAX 24350.28（+11.65 +0.05%）
仏CAC40 8056.38（-56.19 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.918（+0.034）
10年債 4.390（+0.036）
30年債 4.968（+0.034）
期待インフレ率 2.469（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.040（+0.035）
英 国 4.998（+0.086）
カナダ 3.528（+0.056）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝98.01（+2.59 +2.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4740.50（+9.80 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
81431.13（+714.39 +0.89%）
（円建・参考値）
1278万8759円（+112195 +0.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ