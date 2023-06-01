NY株式11日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　49601.23（-7.93　-0.02%）
ナスダック　　　26343.02（+95.94　+0.37%）
CME日経平均先物　62890（大証終比：+490　+0.78%）

欧州株式11日GMT16:06
英FT100　 10269.43（+36.36　+0.36%）
独DAX　 24350.28（+11.65　+0.05%）
仏CAC40　 8056.38（-56.19　-0.69%）

米国債利回り
2年債　 　3.918（+0.034）
10年債　 　4.390（+0.036）
30年債　 　4.968（+0.034）
期待インフレ率　 　2.469（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.040（+0.035）
英　国　　4.998（+0.086）
カナダ　　3.528（+0.056）
豪　州　　4.992（+0.004）
日　本　　2.509（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝98.01（+2.59　+2.71%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4740.50（+9.80　+0.21%）

ビットコイン（ドル）
81431.13（+714.39　+0.89%）
（円建・参考値）
1278万8759円（+112195　+0.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ