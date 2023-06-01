【今日の献立】2026年5月12日(火)「鶏肉のゴマみそ炒め煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のゴマみそ炒め煮」 「小松菜をちくわと和えて子供も食べやすく by杉本 亜希子さん」 「ブロッコリー入りオムレツ」 の全3品。
しっかりとした味のゴマみそ炒め煮にサッパリとした和え物を添えて。
【主菜】鶏肉のゴマみそ炒め煮
すり白ゴマをたっぷりと加えるのがポイント！ 炊きたてご飯と一緒に召し上がれ！
調理時間：30分
カロリー：619Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
玉ネギ 1/2個
カボチャ 1/8個
ピーマン 2個
＜合わせだし＞
だし汁 150ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 小さじ2
みそ 大さじ1.5
すり白ゴマ 大さじ3
サラダ油 大さじ1
2. フライパンに残りのサラダ油を足し、玉ネギ、カボチャ、ピーマンを炒める。
3. 全体に炒められたら(1)を戻し入れ、さらに＜合わせだし＞を加えて汁気が少なくなるまで煮る。すり白ゴマを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
【副菜】小松菜をちくわと和えて子供も食べやすく by杉本 亜希子さん
調理時間：10分
カロリー：44Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ちくわ 2~3本 ポン酢しょうゆ 大さじ1~1.5
ゴマ油 少々
【副菜】ブロッコリー入りオムレツ
ブロッコリー入りで栄養バランズもバッチリ！ 朝食にもオススメ！
調理時間：10分
カロリー：405Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
卵 3個
牛乳 大さじ2
粉チーズ 大さじ2
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ2
ケチャップ 適量
2. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、(1)を一気に流し入れ、菜ばしで大きく円を描くように混ぜ、少し柔らかい位の半熟状態になったらフライパンに蓋をし、弱火で5〜6分焼く。表面に卵の生っぽさがなく、ほぼかたまっている状態まで焼く。
3. 卵をひっくり返し、蓋は取って弱火で少し焼き色がつく位まで2〜3分焼く。食べやすい大きさに切り、器に盛ってケチャップをかける。
フライ返しでひっくり返しにくい時は、フライパンの蓋やお皿を使うとキレイにできますよ！
しっかりとした味のゴマみそ炒め煮にサッパリとした和え物を添えて。
【主菜】鶏肉のゴマみそ炒め煮
すり白ゴマをたっぷりと加えるのがポイント！ 炊きたてご飯と一緒に召し上がれ！
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：619Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏もも肉 1枚
玉ネギ 1/2個
カボチャ 1/8個
ピーマン 2個
＜合わせだし＞
だし汁 150ml
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 小さじ2
みそ 大さじ1.5
すり白ゴマ 大さじ3
サラダ油 大さじ1
【下準備】鶏もも肉はひとくち大に切る。玉ネギは6つのくし切りにする。カボチャは食べやすい大きさの幅1cmに切る。ピーマンは縦半分に切って種とワタを取り、ひとくち大に切る。＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 深めのフライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、鶏もも肉を両面焼き色がつくまで焼き、いったん取り出す。
©Eレシピ
2. フライパンに残りのサラダ油を足し、玉ネギ、カボチャ、ピーマンを炒める。
©Eレシピ
3. 全体に炒められたら(1)を戻し入れ、さらに＜合わせだし＞を加えて汁気が少なくなるまで煮る。すり白ゴマを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】小松菜をちくわと和えて子供も食べやすく by杉本 亜希子さん
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：44Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）小松菜 1/2束
ちくわ 2~3本 ポン酢しょうゆ 大さじ1~1.5
ゴマ油 少々
【下準備】小松菜は熱湯でサッとゆでて水に取り、水気を絞って長さ3〜4cmに切る。ちくわは縦半分に切り、さらに斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ブロッコリー入りオムレツ
ブロッコリー入りで栄養バランズもバッチリ！ 朝食にもオススメ！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：405Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ブロッコリー 4房 ソーセージ 3本 ＜卵液＞
卵 3個
牛乳 大さじ2
粉チーズ 大さじ2
塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ2
ケチャップ 適量
【下準備】ブロッコリーは分量外の塩を入れた熱湯で2分ゆでてザルに上げ、ザク切りにする。ソーセージは幅5mmの斜め切りにする。ボウルで＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜卵液＞のボウルにブロッコリーとソーセージを入れ、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、(1)を一気に流し入れ、菜ばしで大きく円を描くように混ぜ、少し柔らかい位の半熟状態になったらフライパンに蓋をし、弱火で5〜6分焼く。表面に卵の生っぽさがなく、ほぼかたまっている状態まで焼く。
©Eレシピ
3. 卵をひっくり返し、蓋は取って弱火で少し焼き色がつく位まで2〜3分焼く。食べやすい大きさに切り、器に盛ってケチャップをかける。
©Eレシピ
フライ返しでひっくり返しにくい時は、フライパンの蓋やお皿を使うとキレイにできますよ！