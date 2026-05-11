元AKB48でタレントの板野友美が、自身のインスタグラムを更新。15歳から19年間所属してきた大手芸能事務所・ホリプロを退社し、独立することを発表した。新たな門出の報告に、ネット上では冷ややかな視線が向けられている。

2007年に同事務所へ移籍した板野は、「思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と回顧。つづけて「ホリプロの皆さんは、本当に優しく温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります」と感謝を述べた。

独立の経緯については、「昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました」と明かし、「その中で、『もう一歩、自分で進んでみたい』と思うようになり、この決断に至りました」と説明。その一方で、「正直、不安が全くないわけではありません」と不安を口にしつつも「でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです」と意気込んだ。

世間からは厳しい声

今後の活動に胸を躍らせる板野とは裏腹に、SNS上では「芸能界の独立の流れで自分もいけると思っちゃったのかな。完全事務所ありきって感じだと思う」「独立して成功するはずがない」「私生活に世間が興味を持って勘違いでもしたのか」「ハッキリ言ってこの先の需要はない」といった厳しい声が大半を占めている。

さらに、「ぶっちゃけ旦那の選手生命危うい。何を優先すべきか頭を冷やした方がいい」「この方に“内助の功”というものはないのでしょうか」「もし、板野と結婚していなければ大リーグへの道は開けたかも」といった指摘の声が散見され、2021年に結婚した6歳年下の夫でプロ野球・ヤクルトスワローズの高橋奎二投手への同情もうかがえる。



板野は今年2月、家賃200万円を超える超高級マンションへの引越しを報告し、翌3月には自慢の高級外車を見せびらかしセレブっぷりを猛アピール。独立に踏み切ったものの、一部報道ではセレブリティーな生活がどこまで維持できるか不安視されている。

そんななか、板野は9日に自身のＸ（旧Twitter）を更新。8日に配信された週刊誌「女性自身」(光文社)の「板野友美 ホリプロから独立で心配される不調のヤクルト選手夫との『Ｗ炎上リスク』」と題した記事を添付し、「こういう記事こそ、選手本人や球団に不要な影響を与えてしまうのではないか」と抗議。

さらに、「私自身のことについて書かれるのは理解していますが、関係のない家族や、主人の仕事・所属球団にまで憶測で話を広げることは控えていただきたい」と苦言を呈し、「日々、結果と向き合いながら戦っている選手や、チーム関係者の皆さまへの敬意を、今一度大切にしていただけたら」と夫を立てた。