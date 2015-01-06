お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が11日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。第1子誕生を発表した。

冒頭、栗谷が登場し「子供が生まれました」と第1子の誕生をMCの千鳥・大悟らに報告した。同番組は「童貞芸人、父になる」として、栗谷に160日間密着したVTRを放送した。

VTRでは婚姻届提出後の様子や、ウエディングフォトに向かう姿などが伝えられた。そして、妻の妊娠を安定期に入ったタイミングで番組スタッフに伝え「めちゃくちゃうれしいですね」と素直な心境を吐露した。

また、高校1年生の時に両親が離婚し、そこから一人で育ててくれた父親が末期のがんであることも告白。「2年ぐらい前にあと2、3年ぐらいって言われて」と語った。

この宣告が「彼女を作ろう」と決意した瞬間だと、スタジオで明かした栗谷の目には涙があふれた。さらに、父親の日記には、薬の投与のつらさなどが記されている中、妻との顔合わせをした日の内容は「楽しかった」と書かれていたことを喜んだことを。

そして、次回予告ではおなかが大きくなった妻との2ショットや、第1子が誕生した産声などが流れた。

栗谷は24年12月に初めて恋人ができたことを公表。その後、昨年12月30日放送のテレビ朝日「アメトーーーーーーーーーーーーク 年末6時間SP」で、同年11月22日にその女性と結婚したことを電撃発表した。

また、今年3月14日放送のテレビ東京「ゴッドタン」では、詐欺被害に遭い、1000万円の借金を負っていることを激白していた。