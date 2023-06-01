日経225先物：12日0時＝390円高、6万2790円
12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の6万2790円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては372.12円高。出来高は3328枚となっている。
TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比31.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62790 +390 3328
日経225mini 62775 +370 101506
TOPIX先物 3873.5 +31.5 8524
JPX日経400先物 35370 +245 318
グロース指数先物 831 +5 296
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比31.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62790 +390 3328
日経225mini 62775 +370 101506
TOPIX先物 3873.5 +31.5 8524
JPX日経400先物 35370 +245 318
グロース指数先物 831 +5 296
東証REIT指数先物 売買不成立
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