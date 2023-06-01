　12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の6万2790円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては372.12円高。出来高は3328枚となっている。

　TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比31.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.57ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62790　　　　　+390　　　　3328
日経225mini 　　　　　　 62775　　　　　+370　　　101506
TOPIX先物 　　　　　　　3873.5　　　　 +31.5　　　　8524
JPX日経400先物　　　　　 35370　　　　　+245　　　　 318
グロース指数先物　　　　　 831　　　　　　+5　　　　 296
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース