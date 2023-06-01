ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、10日にスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着し、11日中に全ての乗客が下船する予定です。

港は感染防止のため明確に区画が分けられていて、乗客がバスに乗るエリアから100メートルほど離れた場所から中継しています。

給油などのため、11日午前は下船が行われていませんでしたが、このあと乗客の退避が再開する予定です。

10日午前から始まった乗客の退避は、10日のうちに19か国の94人が下船しました。船の中にはまだ24人の乗客が残っていて、11日中に下船し出国する予定です。船には死亡した乗客1人の遺体とおよそ30人の乗組員が残り、11日夜、島を出てオランダに向かう予定です。

――既に下船し各国にもどった乗客のみなさんの最新情報は入っていますか？

10日の時点では、スペインの保健相によりますと、乗客は全員、無症状でしたが、下船したフランス人とアメリカ人の2人に11日、ハンタウイルスの陽性反応が出たということです。

WHOは先ほど、クルーズ船に関連するハンタウイルスの感染者について、フランス人の乗客を新たに加えて確認されたのが7人、さらに2人に感染の疑いがあると発表しました。

このフランス人の乗客は帰国の便の中で発熱の症状が出たということで、スペインの保健相は11日、「感染症の経過は、個人によって大きく異なる」と述べ、下船後も一定期間の隔離措置を取るなどの感染対策を講じていく重要性を強調しました。