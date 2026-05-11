量子中継ネットワーク「星漢２号」の概念図。１４・５キロ離れた地点での量子もつれ状態の維持を実現した。（合肥＝新華社配信）

【新華社合肥5月11日】次世代通信技術として期待されている量子インターネットは、信号が長距離伝送の途中で壊れやすいことが、実用化に向けた大きな課題となっている。中国の研究チームはこのほど、新たな中継方式を開発し、14.5キロ離れた地点間での量子もつれ状態の維持に成功した。

中国科学技術大学（安徽省合肥市）によると、研究チームは合肥市に「星漢2号」と呼ばれる量子中継ネットワークを構築。量子メモリー技術を活用し、光子が同時に検出されなくても、高速かつ高精度な量子もつれ状態を生成できるようにした。将来の量子通信実現につながる基盤技術として期待されている。研究成果は7日、英科学誌「ネイチャー・フォトニクス」電子版に掲載された。

量子信号は光ファイバー内で減衰しやすい。この課題を解決する技術として研究が進められているのが「量子中継」だ。長距離の通信経路を複数の短い区間に分け、各区間で量子もつれ状態をつくった後につなぎ合わせることで、信号の損失を抑える。

量子中継ネットワーク「星漢２号」のイメージ図。（合肥＝新華社配信）

従来方式では、通信速度と精度の両立が難しいことが課題だった。単一光子干渉方式は、中継地点で一つの光子を検出するだけで済み、通信速度が高い一方、光ファイバー内のわずかな揺らぎの影響を受けやすく、精度に限りがあった。一方、二光子干渉方式は、2個の光子を同時に検出する必要があり、高精度を実現できる半面、通信速度が低いとの課題を抱えていた。

中国の研究チームは今回、二つの光子が同時に到達しなくても、到着時間の差を精密に測定して量子もつれを生成できる新方式を開発した。さらに量子メモリー技術を組み合わせることで、速度と精度を両立させた。既存の光ファイバー通信網を活用できる点も特徴だ。

「星漢2号」は、14.5キロ離れた二つの量子メモリー間で、78.6％の精度でもつれ状態を維持することに成功した。研究チームは今回の成果について、これまでで最長距離の量子メモリー間のもつれを実現したものだとし、量子中継技術が実験室段階から都市ネットワーク環境での実証段階へと進んだことを示すと説明している。