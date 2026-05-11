人気芸人がロケ中に“アクシデント”に見舞われ、松井ケムリらが「何？えっ!?」「大丈夫？」と衝撃を受ける場面があった。

【映像】人気芸人のアクシデントの瞬間

5日11日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#2が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「緊急検証 ケムリは人の心を忘れてしまったのか？」。くっきー！はザコシと川北に、「ケムリがツッコむことだけに特化した”マシン化している”」とぼやいた。

そこで、くっきー！とザコシ、川北が自作自演で“ひどい目”に遭い、ケムリがツッコミよりも心配を優先するか検証。果たしてケムリはメンバーを心配するのか。

偽ロケの舞台は戸越銀座商店街。ケムリは池田がいないことを指摘しつつも、「体調不良だ」と言われても特に心配する様子を見せず。

あいにくの雨模様の中、ケムリは元気のない一行を心配。「元気ないですよ。低気圧に弱いんですか」と世間話で盛り上げようとした。

すると、やたらテンションの高い偽通行人が「ザコシだ！何してんの」とウザ絡みスタート。偽通行人は「なにこれ撮影？面白いことやってよ」とザコシにムチャ振りし、ザコシが適当にいなすと「本気でやれよ、お前！」と怒りだした。ケムリは「戸越にこんなヤツいねえよ」と心配より呆れ気味。

偽通行人はザコシをどつき、プロレス技「アルゼンチン・バックブリーカー」をお見舞い。ザコシを軽々と担ぎ上げた。ケムリは「何？えっ！？」と困惑しつつも「やりすぎ！なんでプロレス技かけるんだよ」とツッコミ。くっきー！は「シショウ大丈夫？」と心配するフリをした。

偽通行人はザコシを担いだままロケに同行。ケムリは「なんでこんなことするの？」と困惑しきりだった。