wacci、新曲「人生最終日の僕よ」リリース決定！幾重にも重なるようなメロディが印象的な“人生賛歌”

wacciが、新曲「人生最終日の僕よ」を5月22日に配信リリースする。

■FC限定ツアーで披露された際には、涙を流すオーディエンスの姿も

「一粒」以来約7ヵ月ぶりの新曲リリースで、作詞作曲を橋口洋平（Vo、Gu）が担当。そのタイトルとは裏腹に“今をいかに生きるか”にフォーカスを当てた心に刺さる歌詞と、結成17年目を迎え円熟味を増した演奏にメランコリックなストリングスが融合。幾重にも重なるようなメロディが印象的な“人生賛歌”とも言えるミディアムナンバーに仕上がっている。

「人生最終日の僕よ」は、4月に開催されたファンクラブ限定ライブツアー『wacci荘会2026』で先んじて披露。楽曲を聴いて涙を流すオーディエンスの姿が多く見かけられ、SNSでもそのリリースに期待が高まっていた。

なお、ボーカルの橋口がソロで全国をまわる『wacciスピンオフツアー ～橋口洋平 弾き語り旅～』（18公演）が6月から開催される。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人生最終日の僕よ」

■関連リンク

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http://wacci.jp/