シシド・カフカ、『銀河の一票』登場！ 政界から姿を消した元市長役
11日放送の黒木華主演ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第4話に、シシド・カフカが政界から姿を消した元西多摩市長・雲井蛍（くもい・ほたる）役で登場。本作で初めて市長役に挑戦するシシドから、コメントが到着した。
【写真】シシド・カフカ参戦『銀河の一票』場面写真
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
本日11日に放送された第4話に、シシド・カフカが登場。本作への出演はすでに予告されていたが、詳細が明かされておらず、SNSでは演じる役柄に注目が集まっていた。
シシドが演じるのは、元西多摩市長・雲井蛍（くもい・ほたる）。2年前に行われた市長選で、無名無所属の新人ながら、現職や与党公認候補に大差をつけて勝利した。「ぶっ飛ばすよ！」が口癖の“ぶっ飛ばし蛍”という愛称で親しまれたが、わずか1年で“体調不良”を理由に辞職。政界から姿を消した。
市長選で蛍を見出し圧勝に導いたのは、“選挙の天才”五十嵐隼人（岩谷健司）。五十嵐は、第4話で“チームあかり”に合流し、来週放送の第5話では、蛍を仲間に引き入れる作戦を提案する。茉莉とあかりはさっそく説得に向かうが、蛍の突然の引退に関与していた茉莉は、複雑な思いで向き合うことに…。
第5話で明かされる、蛍の過去と現在。本作で初めて市長役に挑戦するシシドから、コメントが到着した。
シシドは、初めて台本を読んだ当時を振り返り「凄く言葉が綺麗で丁寧であったことが印象的でした。すっと心に深く入ってくる、そんな言葉で紡がれたストーリーはとても濃くて躍動していて、台本を読んでいるだけでワクワク出来ました」とコメント。
終盤に差し掛かった撮影については「現場はとにかく和気あいあいとしていて笑い声が絶えず、黒木さん野呂さんのお人柄があってこそ、第一話からあの空気感、テンポ感が出せているのだなと納得しました。どんな難しいシーンでも直前でパッと切り替わる、皆さんのスイッチングは見事です」と明かし、共演キャストに感銘を受けた様子。
最後は、本作について「ひとりひとりのストーリーがしっかりと描かれていて、あかりの言葉通り、ひとつの感情だけでは済ますことの出来ない部分を描いているところが魅力的です」と語り、「茉莉、あかりと蛍がどう関わっていくのか、そして今後どんなストーリーが待っているのか、ご期待下さい」と呼びかけた。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】シシド・カフカ参戦『銀河の一票』場面写真
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
シシドが演じるのは、元西多摩市長・雲井蛍（くもい・ほたる）。2年前に行われた市長選で、無名無所属の新人ながら、現職や与党公認候補に大差をつけて勝利した。「ぶっ飛ばすよ！」が口癖の“ぶっ飛ばし蛍”という愛称で親しまれたが、わずか1年で“体調不良”を理由に辞職。政界から姿を消した。
市長選で蛍を見出し圧勝に導いたのは、“選挙の天才”五十嵐隼人（岩谷健司）。五十嵐は、第4話で“チームあかり”に合流し、来週放送の第5話では、蛍を仲間に引き入れる作戦を提案する。茉莉とあかりはさっそく説得に向かうが、蛍の突然の引退に関与していた茉莉は、複雑な思いで向き合うことに…。
第5話で明かされる、蛍の過去と現在。本作で初めて市長役に挑戦するシシドから、コメントが到着した。
シシドは、初めて台本を読んだ当時を振り返り「凄く言葉が綺麗で丁寧であったことが印象的でした。すっと心に深く入ってくる、そんな言葉で紡がれたストーリーはとても濃くて躍動していて、台本を読んでいるだけでワクワク出来ました」とコメント。
終盤に差し掛かった撮影については「現場はとにかく和気あいあいとしていて笑い声が絶えず、黒木さん野呂さんのお人柄があってこそ、第一話からあの空気感、テンポ感が出せているのだなと納得しました。どんな難しいシーンでも直前でパッと切り替わる、皆さんのスイッチングは見事です」と明かし、共演キャストに感銘を受けた様子。
最後は、本作について「ひとりひとりのストーリーがしっかりと描かれていて、あかりの言葉通り、ひとつの感情だけでは済ますことの出来ない部分を描いているところが魅力的です」と語り、「茉莉、あかりと蛍がどう関わっていくのか、そして今後どんなストーリーが待っているのか、ご期待下さい」と呼びかけた。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。