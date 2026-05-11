wacci、7ヶ月ぶり新曲「人生最終日の僕よ」配信へ “今をいかに生きるか”がテーマの人生賛歌
5人組バンド・wacciが、新曲「人生最終日の僕よ」を22日に配信リリースすることが決定した。「一粒」以来、約7ヶ月ぶりの新曲となる。作詞・作曲はボーカル＆ギターの橋口洋平が手がけた。
【写真】パステルカラーのスーツを着こなすwacci
「人生最終日の僕よ」は、タイトルとは対照的に“今をいかに生きるか”をテーマにしたミディアムナンバー。結成17年目を迎えたwacciの円熟味を増した演奏に、メランコリックなストリングスが重なり、幾重にも折り重なるメロディーが印象的な“人生賛歌”に仕上がっている。
同曲は、4月に開催されたファンクラブ限定ライブツアー「wacci荘会2026」でリリースに先駆けて披露されていた。会場では涙を流しながら聴き入る観客の姿も見られ、SNS上でも配信を待ち望む声が高まっていた。
wacciは2009年12月に橋口を中心に結成。「別の人の彼女になったよ」、「恋だろ」などのヒット曲で知られ、「恋だろ」は2022年に『第64回 日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞した。「別の人の彼女になったよ」と「恋だろ」はともにストリーミング累計再生数2億回を突破し、日本レコード協会からダブル・プラチナ認定を受けている。
また、橋口による全国弾き語りツアー「wacciスピンオフツアー 〜橋口洋平 弾き語り旅〜」の開催も決定。6月6日の宮城公演を皮切りに、北海道まで全国18公演を行う。
【写真】パステルカラーのスーツを着こなすwacci
「人生最終日の僕よ」は、タイトルとは対照的に“今をいかに生きるか”をテーマにしたミディアムナンバー。結成17年目を迎えたwacciの円熟味を増した演奏に、メランコリックなストリングスが重なり、幾重にも折り重なるメロディーが印象的な“人生賛歌”に仕上がっている。
wacciは2009年12月に橋口を中心に結成。「別の人の彼女になったよ」、「恋だろ」などのヒット曲で知られ、「恋だろ」は2022年に『第64回 日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞した。「別の人の彼女になったよ」と「恋だろ」はともにストリーミング累計再生数2億回を突破し、日本レコード協会からダブル・プラチナ認定を受けている。
また、橋口による全国弾き語りツアー「wacciスピンオフツアー 〜橋口洋平 弾き語り旅〜」の開催も決定。6月6日の宮城公演を皮切りに、北海道まで全国18公演を行う。