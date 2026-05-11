皇族確保策の見解めぐり中道が取りまとめ案了承　女性皇族の身分保持「優先的な方策」　養子案の表現は本部長に一任

中道改革連合は11日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」を開き、皇族数の確保策の見解についての取りまとめ案を了承し、今後の対応を笠浩史本部長に一任した。

検討本部の会合では、笠本部長が取りまとめ案を文書で提示した。

この中で、政府の有識者会議が示した2案のうち、女性皇族が結婚後も身分を保持する案を「優先的な方策」とした。

夫と子の身分については、「当事者の意向など、個別の事情等を勘案しながら適時適切に対応する」とした上で、付則の検討条項として定めることを求めている。

一方、焦点となっていた旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、笠氏が示した案で「認めることも考えられる」としたが、出席議員からは「認める」ではなく「検討」とするべきだとの意見もあがった。

ただ、取りまとめ案は了承され、旧皇族の養子を巡る表現を修正するかは、笠氏に一任された。

12日の執行役員会で正式に決定し、与野党各党が参加する15日の「全体会議」で中道の見解として表明する見通し。

笠氏は記者団に対し、「方向性がまとまったが、終わりではなく始まりだ。これからが非常に大事だ」と述べた。