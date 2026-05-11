お笑いコンビ「タイムマシーン3号」が、11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、10年間のスランプを振り返った。

結成2、3年で、NHKの人気お笑い番組「爆笑オンエアバトル」の常連に。会場でネタを披露し、観客が審査員となる番組で、2組しかいない満点をたたき出した。05年にはM−1グランプリ決勝にも進出するなど、早くから頭角を現した。

コンビの武器は、関太（46）の体形をいじった、ぽっちゃりネタ。一般客にはウケたが、芸人が審査員になるM−1などでは、シビアな反応だったという。若手のコント大会を開いていた「コント赤信号」渡辺正行からは、「デブネタ1本でやるのは厳しいね」とも言われたことを明かした。

相方・山本浩司（46）は「真を食ったM−1で優勝するネタを作らなきゃ。芸人さん全てを笑わせなきゃってことができなくて」と回顧。ネタの方向性やボケ、ツッコミの役回りにまで迷い、他のコンビにも置いてけぼりされていることを実感したという。

しかしある日、悩みから救ってくれた先輩がいたという。それは、太田プロに移籍した後のことだった。関は「やっと先輩のアドバイスがあったり。西堀さんですかね」と、マシンガンズ西堀亮の名前を挙げた。

山本も続いた。「西堀さんが“なんでよく分かんないことをやってるの？”って。“関、太ってるんだから、太ったネタをやればいいじゃん？お客さんにウケるのに、何で悩んでるの？お客さんにウケるのがお笑いなんじゃん？”って言われて、確かになって」。開き直って、関を生かしたネタを作成。「言葉を太らせるみたいなネタを作ったんですけど、それで10年越しにM−1の決勝に行くことになった」。15年にM−1決勝に進出。優勝には届かなかったが、4位と奮闘した。