【交際NG！8歳上の女上司】有言実行を果たした息子。1年後、ついに…！＜第19話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第19話 ようやく彼女を両親に紹介できる！【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
ソウスケさんはどうやらキャリアアップに成功したようです。とはいっても、まだまだキャリアは続きます。今後の展望も見えて、1年前よりも少し成長したところで、サヤカさんとの将来を決断しました。あんまり待たせてしまうのも、サヤカさんに失礼ですものね。リカコさん夫婦も、サヤカさんにはじめてお会いすることに。ずっと漫画の中の女上司を想像して過ごしてきたリカコさんは、はじめて会うサヤカさんにどんな印象を受けたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第19話 ようやく彼女を両親に紹介できる！【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
ソウスケさんはどうやらキャリアアップに成功したようです。とはいっても、まだまだキャリアは続きます。今後の展望も見えて、1年前よりも少し成長したところで、サヤカさんとの将来を決断しました。あんまり待たせてしまうのも、サヤカさんに失礼ですものね。リカコさん夫婦も、サヤカさんにはじめてお会いすることに。ずっと漫画の中の女上司を想像して過ごしてきたリカコさんは、はじめて会うサヤカさんにどんな印象を受けたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙