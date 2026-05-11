日韓4人組ガールズグループ・Baby DONT Cry（ベイビードンクライ）が11日、新ビューティーブランドのPRイベントに登場。メンバーにあるハプニングが発生しました。

Baby DONT Cryは、韓国出身のイヒョンさん（20）とベニさん（17）、日本出身のクミさん（18）とミアさん（18）の4人で構成された日韓ガールズグループ。『江南スタイル』で知られるPSY（サイ）さんが代表を務める『P NATION』から2025年6月にシングル『F Girl』でデビューし、ミュージックビデオは公開から4日で2000万回再生を突破するなど注目されています。

■イヒョンさんの一言で会場が和やかな雰囲気に

今回、新ビューティーブランド『「RRRing」ブランドローンチ＆ブランドアンバサダー就任発表会』に登場したBaby DONT Cryの4人。アンバサダーに就任した心境を聞かれると、ミアさんは「練習生のときから、デビューをもしできたらステキなブランドのアンバサダーをしてみたいなとずっと思っていた。アンバサダーとしてこの場に立てることが本当にうれしく思っていますし、ありがたい気持ちでいっぱいです」と、笑顔で語りました。

イベントでは、“朝、自分のスイッチを入れるものは？”という質問に、メンバーがフリップで回答することに。スタッフからフリップが配られると、ここでハプニングが発生。回答を披露する前に、イヒョンさんが持っていたフリップを表にしてしまい、「水とビタミン」という答えがまる見えの状態に。司会者から「見せちゃってますね」とツッコまれると、イヒョンさんは慌てながらも「すみません･･･」と申し訳なさそうに日本語で謝り、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

その後、フォトセッションの時間では報道陣から「笑顔でお願いします！」とメンバーに声がかけられると、イヒョンさんは「ハハハ！」と声に出してポーズをとるなど、チャーミングな一面を見せていました。