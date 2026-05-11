68年前に都立病院で生まれた直後の男性が別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、東京都が、男性が求めていた追加の調査を行わないと回答したことが分かりました。

この問題は、江蔵智さん（68）が1958年4月、東京・墨田区の都立病院で生まれた直後に病院のミスで他の赤ちゃんと取り違えられたものです。

江蔵さんは都に対して生みの親を探すよう求める訴えを起こし、都は調査を命じた東京地裁判決を受けて郵送などで調査を行ってきましたが、今年3月、「取り違え相手を特定できていない」とする報告書をまとめています。

報告書を受け取った江蔵さんは対象者を戸別訪問して追加の調査をするよう求めていましたが、都はきょう（11日）、文書で「戸別訪問は実施しない」と回答をしたということです。

江蔵さん側は「裁判所の判断に反し、出自を知る権利の侵害に対する救済義務を果たしていない」として、判決の完全履行を求める申し立てを東京地裁に行う予定です。

都はJNNの取材に対し、「調査対象者の心情にも配慮する必要があり、断りなしでの訪問はできない。法的措置に対しては適切に対応する」としています。