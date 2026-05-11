日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」が、「飲めるピザ」シリーズの新作「飲めるピザ チーズカレー」を、5月11日から期間限定で発売します。

【画像】でわかりやすく！ 「飲めるピザ チーズカレー」どれが安い？ 「MY BOX」が半額にんっちゃう！

同社は新商品について「大好きすぎて飲める食べ物の代表格といえば、誰もが愛してやまない『カレー』です。その飲める食べ物の発祥ともいえるカレーが、このたびピザハットの大人気『飲めるピザ』シリーズについに登場！ とろ〜りチーズと濃厚カレーが織りなす、まさに『飲み干したくなるおいしさ』をピザでお楽しみいただけます！」とコメントを寄せています。

1人用サイズ「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」はテイクアウトが990円（以下、税込み）、デリバリーが1300円。サイドメニュー「ハットフライポテト」とセットになった「ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー」はテイクアウトが700円、デリバリーが1010円。

また、ピザ「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」はテイクアウトが2230円、デリバリーが3190円。販売期間は6月15日までです。