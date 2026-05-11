いま、クロマグロが“豊漁なのに水揚げできない”異例の事態になっているんです。漁獲枠の制限により、網にかかっても海にリリースせざるを得ない地域もあり、まさかの“厄介者”になっていました。

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その希少性から「黒いダイヤ」とも呼ばれ、高値で取引される「クロマグロ」を、丼にドーンとてんこ盛り…

都内にあるこちら店の一番人気は「新潟・佐渡産」や「宮城・塩釜産」など3つの産地の大トロ、中トロを食べ比べられる「生クロマグロ丼」です。

お客さん

「めちゃくちゃうまい。やばい、マジで。東京で佐渡のマグロを食べられるのはアツい」

「冬が肥えているイメージあるけど、この時期もおいしく、脂ものっている」

この店では市場での仕入価格により、“時価”で提供していますが。

「海の幸 翔」店主・岡島宇利さん

「安く仕入れられた時は量を多くしたり、値段を下げたりすることもある」

■“マグロが網に入らないよう祈る”

豊洲の大手卸業者によりますと、先月のマグロの卸売価格は例年の3割ほど安くなったことも。お得に食べられるワケは、全国各地のクロマグロの“豊漁”です。

福井県では、巨大なマグロが次々と水揚げされていました。港は“豊漁”に沸いているのかと思いきや…

福井県定置漁業協会・浦谷俊晴会長

「神様にマグロが（網に）入らないよう祈っている」

漁業関係者のSNSにも…

漁業関係者のSNS

「今朝もマグロを逃がす作業。大喜びする日から一転…マグロ見てうんざりする」

クロマグロがとれすぎて、「厄介者」扱いされる事態が起きているのです。

理由は資源保護のため、国が各県に割り当てた「漁獲枠」です。

■福井では2週間で上半期の漁獲枠に達す

全国の中でも割当量が少ない福井県は、小型のクロマグロがとれすぎて、4月の解禁からわずか2週間で上半期の漁獲枠に達したため、水揚げを一部停止しています。

福井県の沖合ではこの時期、ブリやマダイが狙いですが…

記者

「丸くて太い魚体、クロマグロです」

網の中には“厄介者”のマグロが入り、漁獲枠の制限で水揚げはできず、網に入ったマグロを逃がす事態となっているのです。

そして、その作業も漁師の大きな負担になります。

福井県定置漁業協会・浦谷俊晴会長

「1本が本当に大きいからね。今まで7〜8キロが多かったけど、このごろ15キロ以上がずっと多くて、それが1人100本ずつ逃がさなあかんとなると大変。マグロはたくさん入ると網を破ってしまう。歯もあるので。だからもう穴がいっぱいできて大変」

宮城でもクロマグロがとれすぎているため水揚げを一部停止し、新潟でも一部の船が漁を控えているといいます。

■今後の価格や漁獲枠は…

クロマグロの価格は今後、どうなるのか。都内の海鮮料理店では…

田無漁港直売所・早津茂久社長

「三浦半島産の本マグロ（クロマグロ）、半額サービスでやってます。（Q．大きいですね）今年は本マグロがすごくいっぱいとれているので、いっぱい安くして、いろんなお客さんに食べてほしい」

通常一貫385円する生クロマグロの握りが220円、そして、1925円する生クロマグロの刺し身を1100円とほぼ半額で提供しています。

お客さん

「（クロマグロ）食べたことないので、いつもメバチマグロとか。本マグロ1000円とか書かれると飛びついてしまう」

豊洲の大手卸業者は、今後も産地をかえてクロマグロがとれる見込みのため、今年7月頃までは安値が続くと予想していますが…

田無漁港直売所・早津茂久社長

「漁獲枠がいっぱいになったら、高くなる可能性はある。漁獲枠は増やしてほしいなと」

“漁獲枠”はクロマグロの価格に直結します。水産庁は漁獲枠を決める国際会議の場で、資源量の回復に応じた漁獲枠の設定を働きかけていきたいとしています。