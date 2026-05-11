クロマグロが“厄介者”に…豊漁なのに“水揚げできない”異例の事態
いま、クロマグロが“豊漁なのに水揚げできない”異例の事態になっているんです。漁獲枠の制限により、網にかかっても海にリリースせざるを得ない地域もあり、まさかの“厄介者”になっていました。
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その希少性から「黒いダイヤ」とも呼ばれ、高値で取引される「クロマグロ」を、丼にドーンとてんこ盛り…
都内にあるこちら店の一番人気は「新潟・佐渡産」や「宮城・塩釜産」など3つの産地の大トロ、中トロを食べ比べられる「生クロマグロ丼」です。
お客さん
「めちゃくちゃうまい。やばい、マジで。東京で佐渡のマグロを食べられるのはアツい」
「冬が肥えているイメージあるけど、この時期もおいしく、脂ものっている」
この店では市場での仕入価格により、“時価”で提供していますが。
「海の幸 翔」店主・岡島宇利さん
「安く仕入れられた時は量を多くしたり、値段を下げたりすることもある」
■“マグロが網に入らないよう祈る”
豊洲の大手卸業者によりますと、先月のマグロの卸売価格は例年の3割ほど安くなったことも。お得に食べられるワケは、全国各地のクロマグロの“豊漁”です。
福井県では、巨大なマグロが次々と水揚げされていました。港は“豊漁”に沸いているのかと思いきや…
福井県定置漁業協会・浦谷俊晴会長
「神様にマグロが（網に）入らないよう祈っている」
漁業関係者のSNSにも…
漁業関係者のSNS
「今朝もマグロを逃がす作業。大喜びする日から一転…マグロ見てうんざりする」
クロマグロがとれすぎて、「厄介者」扱いされる事態が起きているのです。
理由は資源保護のため、国が各県に割り当てた「漁獲枠」です。
■福井では2週間で上半期の漁獲枠に達す
全国の中でも割当量が少ない福井県は、小型のクロマグロがとれすぎて、4月の解禁からわずか2週間で上半期の漁獲枠に達したため、水揚げを一部停止しています。
福井県の沖合ではこの時期、ブリやマダイが狙いですが…
記者
「丸くて太い魚体、クロマグロです」
網の中には“厄介者”のマグロが入り、漁獲枠の制限で水揚げはできず、網に入ったマグロを逃がす事態となっているのです。
そして、その作業も漁師の大きな負担になります。
福井県定置漁業協会・浦谷俊晴会長
「1本が本当に大きいからね。今まで7〜8キロが多かったけど、このごろ15キロ以上がずっと多くて、それが1人100本ずつ逃がさなあかんとなると大変。マグロはたくさん入ると網を破ってしまう。歯もあるので。だからもう穴がいっぱいできて大変」
宮城でもクロマグロがとれすぎているため水揚げを一部停止し、新潟でも一部の船が漁を控えているといいます。
■今後の価格や漁獲枠は…
クロマグロの価格は今後、どうなるのか。都内の海鮮料理店では…
田無漁港直売所・早津茂久社長
「三浦半島産の本マグロ（クロマグロ）、半額サービスでやってます。（Q．大きいですね）今年は本マグロがすごくいっぱいとれているので、いっぱい安くして、いろんなお客さんに食べてほしい」
通常一貫385円する生クロマグロの握りが220円、そして、1925円する生クロマグロの刺し身を1100円とほぼ半額で提供しています。
お客さん
「（クロマグロ）食べたことないので、いつもメバチマグロとか。本マグロ1000円とか書かれると飛びついてしまう」
豊洲の大手卸業者は、今後も産地をかえてクロマグロがとれる見込みのため、今年7月頃までは安値が続くと予想していますが…
田無漁港直売所・早津茂久社長
「漁獲枠がいっぱいになったら、高くなる可能性はある。漁獲枠は増やしてほしいなと」