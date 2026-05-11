タレントの指原莉乃（33）が11日、自身のXを更新。プロデュースするアイドルグループ「≠ME」菅波美玲（26）が6月12日の卒業コンサートをもってグループを卒業することを受け、菅波にエールを送った。

同日、グループの公式サイトなどを通じ、菅波の卒業を発表

。菅波は「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を明かした。

指原は「≠ME」の公式Xのポストを引用し、「オーディションを受けてくれてありがとう。出会ってくれてありがとう。美玲を想って書いた楽曲が、その盛り上がりが、12人が、客席が、全てが好きです。あの空間が私に届けてくれたインスピレーションがたくさんあり、そしてより良いものを制作したいと思わせてくれました。ダンスが楽しくなってきたと話してくれた日のこと、美玲のセリフをプリプロで聞くのを楽しみに待ったこと、スタッフも含めてみんなでたくさん笑った夜が何度もあったこと。忘れたくない会話が、たくさんあります」と言及。

「その日が来てしまうなら、美玲の全てを応援します。美玲の素直さで、美玲の今日までの努力で、今後の人生がより輝きますように」と、新天地へと向かう菅波にエールを送っていた。