お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司（46）が、11日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、M−1グランプリの思い出を語った。

結成5年目の05年、M−1決勝に初進出した。当時は8組＋敗者復活の1組による9組の出場で、山本は「8組たぶん決勝に（ストレートで）行っていたんですけど、7組が吉本で。（当時の所属事務所の）アップフロントは1組だけだったんですよ」と告白。「楽屋でも皆さん、殺伐としていて」と話すと、相方・関太（46）も「とがってたんですよ、皆さん」と続いた。

タイムマシーン3号は7位。頂点には届かなかったが、決勝進出者には特典があった。山本は「M−1が終わった後、M−1ツアーって、そのメンバーで全国を回るというのがあったんですよ」と説明した。エッジの利いた面々が多い中、「チュート（リアル）さんだけは優しかったんですよ」と、ひな壇の後方に座った2人の方へ振り向いた。関も「チュートさんだけは、あいさつを返してくれたんですよ」と話していた。

ステージは2部構成だったという。山本は「1部と2部の間、福田（充徳）さんがご飯に連れて行ってくれたような気がしたんですよ」と回顧。さらに「1部と2部の間、店に入って、おいしそうにビールを飲まれていたイメージがある」と話すと、福田が思い出したように「あ！俺、行ってる！行ってる！」と声を張り上げた。

心温まる思い出話が展開されると思いきや、山本は「お笑いライブの1部と2部の演目の間に、酒飲む人間いるんだと思って」とぶっちゃけ、福田をいじっていた。