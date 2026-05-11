【バンコク＝佐藤友紀】タイのタクシン・シナワット元首相（７６）が１１日、収監されていた刑務所から仮釈放された。

長年タイ政治に影響を及ぼし続けてきたタクシン氏の今後の動向に注目が集まっている。

１１日、バンコクの刑務所前には多くの支持者が詰めかけ、タクシン氏が姿を現すと歓声が上がった。支持者のスポン・ヒンリエンさん（６８）は「タクシン氏にはまた政治の世界で活躍してほしい」と話した。

２００６年のクーデターで失脚したタクシン氏は、０８年に首相在任中の汚職で有罪判決を受け、実刑判決確定前に国外に逃れた。２３年に帰国し、禁錮８年の実刑判決を言い渡されたが、刑務所収監後にすぐに警察病院に移され、２４年２月に仮釈放された。

反対派は「特別待遇だ」などと訴え、最高裁判所は２５年９月、タクシン氏が違法に収監を免れたとして禁錮１年を言い渡した。即日収監されたタクシン氏は刑期の３分の２を終え、今回、再び仮釈放された形だ。

タクシン派政党「タイ貢献党」は、今年２月の下院選で議席を大幅に減らして弱体化が著しく、党内にはタクシン氏の手腕で党再生をしてほしいと期待する声も多い。

タクシン氏と長年対立してきた現在の与党「タイの誇り党」など保守派は、タクシン氏の動向を警戒している。タイ矯正局によると、仮釈放中は移動などの制限はあるが、政治活動は禁止されておらず、タクシン氏は前回の仮釈放後、国内外の政治家と相次いで面会し、当時の政権与党だった貢献党に影響力を及ぼし続けた。

今後、タクシン氏の政治への関与の程度によっては、保守派との対立が強まり、タイ政治が再び不安定化する恐れもある。