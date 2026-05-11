吉川晃司、左目失明の危険で緊急手術 ライブ延期を発表「激しい運動は控える等の制限があるため」
【モデルプレス＝2026/05/11】歌手・俳優の吉川晃司の公式サイトが5月11日に更新され、吉川が左目の緊急手術をしたことを報告。あわせて、5月16日、30日に開催予定のライブを延期すると発表した。
【写真】吉川晃司、人気歌手とのライブ中の熱い一幕
公式サイトでは「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と発表。「手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします」と報告した。
最後には「楽しみに待っていてくださった皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします」と結んでいる。
延期となる公演は「5月16日（土）『SGCホール有明オープニングシリーズ』OFFICIAL FAN CLUB “K2” presents K2 Member’s Night（SGC HALL ARIAKE）」と「5月30日（土） KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher ＆ Higher Tour（市川市文化会館 大ホール）」の2公演。16日公演は振替公演を調整中、30日公演は「2026年8月20日（木）」に振替公演を行うとしている。（modelpress編集部）
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◆吉川晃司、緊急手術を報告
公式サイトでは「吉川は、先日5月4日に左目の眼内レンズ再固定の緊急手術を受けました。一昨年の手術の際に、レンズを固定する毛様体筋肉の損傷が確認されていたのですが、今回検査にて損傷が更に進行していることが分かり、レンズを支えきれず眼底に沈んでしまうと失明の危険性があるため、緊急の手術となりました」と発表。「手術は無事成功いたしましたが、しばらくは激しい運動は控える等の制限があるため、予定しておりました下記の公演につきましては開催を延期させていただきますことをお知らせいたします」と報告した。
◆吉川晃司、ライブ2公演を延期
延期となる公演は「5月16日（土）『SGCホール有明オープニングシリーズ』OFFICIAL FAN CLUB “K2” presents K2 Member’s Night（SGC HALL ARIAKE）」と「5月30日（土） KIKKAWA KOJI LIVE 2026 Higher ＆ Higher Tour（市川市文化会館 大ホール）」の2公演。16日公演は振替公演を調整中、30日公演は「2026年8月20日（木）」に振替公演を行うとしている。（modelpress編集部）
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