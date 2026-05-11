村上信五、2ヶ月ぶり復帰のマツコの“変化”を指摘「ホンマに今日…だいぶ緩いよな！」
日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が11日に放送され、マツコ・デラックスが休養から約2ヶ月ぶりに復帰を果たした。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
この日の放送では大きな歓声とともにスタジオに入ったマツコだったが、「もうやる気ないの…」と弱音をポロリ。MCの村上信五と立ちながら雑談を続けていたが、止まない歓声に「うるさい！」と大声を上げ、マツコなりの対応で、歓声に応えた。
VTR明け、普段のようにソファに座りながらのトークを展開した二人。すると村上が、「ただそうね…今日のメイクめちゃくちゃ薄いな。復帰後の変化を指摘。するとマツコは「もう、めんどくさくなって…」と呟くと村上は「ホンマに今日…だいぶ緩いよな！」と続けた。これにはマツコも苦笑し、「ダメよね。せっかく復帰第一弾でこんな手抜きメイクで…」と弱音を吐きながら顔を覆った。
トークの流れで、スタジオのカメラがマツコをアップで捉えると「お前、そんなに寄るのか？」と技術スタッフにいちゃもん。「やだやだ、Z世代やだ」と投げやりになると、スタジオからは大きな笑いが起こった。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていた。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
この日の放送では大きな歓声とともにスタジオに入ったマツコだったが、「もうやる気ないの…」と弱音をポロリ。MCの村上信五と立ちながら雑談を続けていたが、止まない歓声に「うるさい！」と大声を上げ、マツコなりの対応で、歓声に応えた。
トークの流れで、スタジオのカメラがマツコをアップで捉えると「お前、そんなに寄るのか？」と技術スタッフにいちゃもん。「やだやだ、Z世代やだ」と投げやりになると、スタジオからは大きな笑いが起こった。
マツコは、月曜レギュラーを務める2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かし、療養。『夜ふかし』では3月16日の放送回から欠席が続いていた。