日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）が11日に放送され、MCを務めるタレントのマツコ・デラックス（53）が約2カ月ぶりに復帰。休養中のお見舞いメールについて明かした。

MCの村上信五にうながされ、「あ〜やだやだ…もうやる気ないのよ…FIREしたいの」などとつぶやきながらだるそうに登場したマツコ。スタジオの観覧客からは大きな拍手が降り注いだが「うるさい！」と相変わらずの毒づきぶり。登場直前にセットの裏で村上と久々に対面したというが「なんの感動もお互いなかった」と顔をしかめた。

休養中には多くのお見舞いメールが来たが、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇からのメールには「姉さん！首がもげたってニュース流れてます」と書かれていたそうで、「一番ウケた」と語りスタジオの笑いを誘った。

マツコは2月9日に生放送されたTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かした。その後回復し「5時に夢中!」は4月13日から復帰しているが、収録の関係もあり「月曜から夜ふかし」は3月16日の放送回から欠席が続いていた。