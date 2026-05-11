俳優の小芝風花さん（29）が10日、『第34回橋田賞』の授賞式に登場し、役作りを通して学んだことを明かしました。

『橋田賞』は、人と人とのふれあいを温かく取り上げ広く大衆に支持され感動を呼び起こした、芸術性豊かで良質な番組・作品、もしくは人に対して贈られる賞です。

■小芝「乗り越えなければいけない試練がたくさんあって」

小芝さんは、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にて、花魁を力強く繊細に演じ、物語に華やかさと深みをもたらしたことや、『あきない世傳 金と銀』シリーズ、『19番目のカルテ』、『私の夫と結婚して』などで、役ごとに異なる魅力を表現し、若手実力派としての存在感を際立たせたことが評価され、今回の受賞となりました。

受賞を受け、小芝さんは「自分の中ですごく課題というか、乗り越えなければいけない試練がたくさんあって。でも、台本を読むと自分がいただいた役に感情移入しすぎて、何度同じページをめくっても涙があふれるくらい本当に脚本が素晴らしく、どうやったらこのステキな役を皆さまにお届けできるんだろうとすごく葛藤もあったのですが、時間はかかりながらもこだわったものはしっかり届くんだなと。この作品たちを通してすごく学びました」と振り返りました。

さらに、「これからもこの賞に恥じないように、ドラマそして時代劇にたくさん携わっていきたいなと思います」と今後の目標も語りました。