石ノ森章太郎の集団ヒーロー作品集が登場 幻の「アスガード7」初公開イラスト収録
石ノ森章太郎が描くオリジナル・アンソロジー『集団ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第1話コレクション』（河出書房新社）が5月7日（木）に発売された。
【画像】“マンガの王様”石ノ森章太郎が描く、チームで闘うヒーローが集結
石ノ森章太郎のライフワークともいうべき「サイボーグ009」。スーパー戦隊シリーズ第1弾「秘密戦隊ゴレンジャー」。平井和正原作、後にアニメ映画化もされた壮大な物語「幻魔大戦」。藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄たちトキワ荘時代の盟友と創りあげテレビアニメ化された「レインボー戦隊」。石ノ森が原案のひとりを務めたSF映画「宇宙からのメッセージ」……。
メディアを席巻した作品、ヒーローたちから、アニメ化の企画がありながら実現しなかった「未来救助隊アスガード7」の幻のエピソードまで、チームで悪と闘うヒーローを描いた全13作品を精選。「未来救助隊アスガード7」には今回初公開となる貴重なイラストまで収められた珠玉のラインナップが実現した。タイトルロゴが入った雑誌連載時の扉ページを再現し、編集部による詳細な解説が掲載されている。
■収録作品「サイボーグ009」連載第1・2回「少年同盟」少年たちよ この旗のもとにあつまれ！「アンドロイドV」連載第1回「レインボー戦隊」（スタジオゼロ原作／風田朗まんが）連載第1回「レインボー戦隊ロビン」連載第1回「メゾンZ」脱出計画をはかれ!!「怪人同盟」連載第1回「幻魔大戦」（平井和正原作）連載第1・2回「G・Rナンバー5」PART1丘の家の住人たち「秘密戦隊ゴレンジャー」（週刊少年サンデー版）連載第1～4回「ザ・スターボウ」第一部 RING-1 ヒロ・リリル・ケタルス「宇宙からのメッセージ」（プチセブン版／映画「宇宙からのメッセージ」より）「未来救助隊アスガード7」（石ノ森章太郎萬画大全集初出バージョン／初公開イラスト付）
©石森プロ
（文＝リアルサウンド ブック編集部）