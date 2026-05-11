首の脊髄手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックスが１１日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に２か月ぶりに出演。３月１６日の放送回から今月４日放送回まで８週連続で休んでいた番組に復帰した。

冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五と観覧客の待つスタジオに登場したマツコ。

「あ〜、やだ、やだ。働きたくない」と言いながらソファに座ったところで村上に「ほんで、具合はもういいのやな？」と聞かれると「具合は超いいけど、精神的にはダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」と正直に口に。

村上に「もうええねん。今までみたいにガチガチにやろうとしたら疲れるからな」といたわられると「違うのよ。働く意味がないのよ。子供がいるわけでもないしさ。あたし１人で暮らしていけばいいわけでしょ。すごいお金はあるのよ」と言い放って、スタジオを沸かせた。

マツコは２月９日に生放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告。約２か月の療養後、４月１３日の「５時夢」生放送で２か月ぶりに復帰。「もう働きたくない！。１時間前までは、このままバックれようと思ってた」などと、ぶっちゃけていた。