女優でグラビアアイドル・一ノ瀬ひかり(20)が11日、自身のインスタグラムを更新し、同日に発売された「週刊ヤングマガジン」に登場したことを報告した。



【写真】これを「隠していた」のはもはや罪！美姿を公開した一ノ瀬ひかり

オフショットなどを掲載し「巻中グラビアに出させていただいています。ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです!」と伝えた。水色の肩ひもなしタイプの衣装でむにゅっと持ち上げるショット、胸元が大きく開いた黒ワンピで猫のようにソファの上で四つんばいになる姿、胸が見えてしまいそうな短いTシャツ姿など大胆なショットを連発している。



見事に豊かな姿を披露しているが「かつては自分のスタイルを隠すことばかり考えていました。」と体形がコンプレックスだったこともポロリ。しかし「今は、この個性こそが女優として生きていくための『最大の武器』だと思っています。」と逆に強みにしたいという決意も示した。



「葛藤を乗り越えた私にしかできない表現で、唯一無二の女優を目指します!!」と力強く宣言。「今回のヤンマガは、そんな私の新しい出発点です。ぜひ誌面をチェックして、私の覚悟を感じていただけたら嬉しいです。全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします!」と出し惜しみしない思いをにじませた。



（よろず～ニュース編集部）