2度目のW杯に臨むボスニア・ヘルツェゴビナ代表、本大会のメンバー26名を発表！ 40歳FWジェコら順当に選出

2度目のW杯に臨むボスニア・ヘルツェゴビナ代表、本大会のメンバー26名を発表！ 40歳FWジェコら順当に選出