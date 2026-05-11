巨人２軍は２２勝１７敗１分けでファーム・リーグ中地区で首位ＤｅＮＡに０・５差の２位となっている。

先週は敵地でのハヤテ３連戦、ＺＯＺＯと江戸川でのロッテ３連戦で計６試合を戦った。

その中で野手では浅野翔吾外野手が週間５試合に出場して１６打数７安打、７打点、打率４割３分８厘。１０日には本塁打も放った。シーズントータルの打率も２割９分まで上昇してきた。

１軍登録抹消となって再出発した小浜佑斗内野手は先週、出場５試合で４盗塁を記録した。

山瀬慎之助捕手は６試合に出場して計１５打数５安打。荒巻悠内野手、三塚琉生外野手に本塁打が出た。

投手では育成選手の園田純規投手が完封勝利をマーク。２軍再調整中のエルビス・ルシアーノ投手は１０日のロッテ戦で１イニング３者連続三振をマーク。この試合ではブライアン・マタ投手が先発して５回６９球３安打３失点だった。

右肘手術からの復活を目指す育成選手の花田侑樹投手は８日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で５回１失点、７奪三振と好投した。

巨人２軍は今週は１２日からＧタウンでＤｅＮＡ３連戦。１５、１６日はカーミニークで、１７日は本庄で西武との３連戦が予定されている。