＜離婚は問題児を生む？＞迷惑な行動をする子どもがシングル家庭…メンタルが荒れるから仕方ないの？
親が離婚すると、子どもの多くは両親のどちらかと暮らすことになるでしょう。親が1人で子どもの面倒を見るため、子どもの教育や生活などに何らかの影響が出る場合もあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『身近に親が離婚した小学生が3人いる。
A：ご近所の車に傷をつけまくり、同級生を「イライラしたから」と殴る暴力男になる。
B：親友とも呼べる存在の事実無根の悪評を流し、自分は被害者の位置で周囲を操り、いじめを誘発する（おそらく親友への嫉妬から）。
C：悲劇のヒロイン症候群と独占欲の強さを併発して他人を縛り付け、自分の思い通りにならないとキレる。
離婚は子どもに影響を与えるのかな？』
投稿者さんの周りには親が離婚をした子どもが3人いて、それぞれ周囲に嫌な思いをさせるような行動をとっているそうです。投稿者さんは、親の離婚がこうした原因の一つなのでは？ と考えているようですね。離婚が子どもに全く影響がないとはいえないかもしれませんが、他のママたちはどう考えるでしょうか。
子どもが荒れても仕方ない？
『私は離婚家庭の子どもの立場だった。親の離婚は子どもにとっては大迷惑。子どもがどれほど辛い思いを強いられるかを考えると、メンタルが荒れて問題を起こしても当然だと思ったよ。でも学校や周りの人に迷惑をかけていいわけではないよね。かといって、親はどうすることもできないんだと思う』
親が離婚をしたというママからは、「親の離婚が迷惑だった」との告白がありました。離婚したショックもあるでしょうし、経済的な面での不安などもあったのではないでしょうか。そのような気持ちから、親に反抗的になったり、友達に迷惑をかけたりしてしまうこともあるのかもしれません。一方で、親が離婚をしたからといって、他人に迷惑をかけていい理由にはなりませんね。離婚をした親も、子どもが問題行動を起こしているとわかっていても、離婚した負い目があったり、1人で抱え込んで困っているケースもあるのかもしれません。
問題行動を起こさない子もいるよ
『うちは親が離婚しているけれど、周りからさんざん「親が離婚をすると子どもはグレる」と言われて、私はグレないといけないわけ？ と思ったよ。残念ながらまっとうに学校に行ったけれど。親が仲が悪くてケンカばかりしているなら、別れてくれたほうが健全な生活ができると思うけど？』
『私も思春期に親が離婚してシングルファザーだった。離婚理由や親族のトラブルを話すと、100%「よくグレずにいい子に育ったね」と言われる（笑）。兄も弟もみんな真面目』
周囲から「親が離婚すると子どもに悪い影響が出る」と言われたことがある人もいます。親が1人になれば、子どもにかけられる時間は当然減り、親が忙しいと子どもは愛情を感じづらくなるかもしれません。でも離婚家庭の誰もが、この話に当てはまるわけではないでしょう。実際、親が離婚してもおだやかに学生時代を過ごし、成長した人もいます。しかも他のきょうだいも同じですから、その子自身の性格や周囲の環境の影響が大きいのかもしれません。
離婚そのものではなく、離婚にいたるまでの……
『子どもを問題児にさせるのは、離婚が原因ではなく離婚に至る過程、不仲の両親の時代が原因ではないかな』
『離婚で影響するとしたら離婚そのものより、離婚に至るまでの両親の態度。汚い言葉の罵り合いが、子どもに与える影響が大きいように思う』
親が離婚をするまでには、それなりの時間がかかるでしょう。その間、両親が不仲だったり、場合によっては喧嘩をすることもあるのではないでしょうか。子どもに聞かせたくないような言葉で罵り合ったり、相手の愚痴を言ったりすると、子どもは嫌な思いをして深く傷つくかもしれません。離婚することだけではなく、それまでの親の態度や暗い家庭環境も子どもに影響を与えるとの指摘もありました。
子どもは無傷ではないからこそ
『両親が離婚したけれど、子どものことを考えたら離婚なんて絶対よくないよ。私でもいまだに心に傷がある。私がいても別れるんだな、無力だな、愛されていないんだな、と。だからといって、他人に迷惑をかけたらダメ。子どものケアができる親なら離婚していないんだわ』
『わが子のクラスメイトの両親が離婚したけれど、その子は、自分がダメな子だから父親に捨てられた、自分がもっといい子だったら離婚しなかったかもしれないのに、と号泣していたらしいよ。明るくて優しい子なのに、親の離婚は子どもの心に大きな傷をつけてしまうよね』
親が不仲で喧嘩が絶えない、DVがあるなど、離婚をしたほうがいいケースもあるでしょう。でも親が離婚すると、子どもも無傷ではいられませんね。心に深い傷を残す場合もあるでしょう。たとえば自分という子どもがいても離婚するのだから、自分は愛されていないと思ったり、親が認めるようないい子だったら離婚しなかったのに、と考えたり。子どもが自分自身を責めてしまうこともあります。しかし、さまざまな事情のなかでどうしても離婚に至ることもあるでしょう。その場合は、子どもがどのように受け止めるのか、心のなかで抱えているものがないかなど、親はしっかりと見守る必要がありそうですね。平気に見える子でも、想像以上に傷ついていることがあるかもしれません。離婚そのものが与える影響よりも、その後どのように親が関わってくれたかのほうが大事なのではないでしょうか。