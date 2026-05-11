２０２１年に亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんの名前を冠した「橋田賞」の授賞式が１０日、都内で開催され、同賞を受賞した今田美桜（２９）、小芝風花（２９）らが出席した。

ＮＨＫの朝ドラ「あんぱん」での演技を評価され、作品として受賞した「あんぱん」とのＷ受賞の形になった今田は、デコルテを全開にした黒い衣装で登壇。「『あんぱん』と一緒に受賞できたことはうれしいです」と喜びをかみしめた。

ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で演じた花魁役が評価された小芝は、上半身は今田とよく似たデコルテを全開にした黒いドレスで登場。「この賞に恥じないようにドラマ、そして時代劇にたくさん携わっていきたい」と決意を口にした。

上半身だけだと一見、そっくりな黒衣装に見えた２人。しかし、今田はセットアップにも見えるパンツスタイルで１０数センチのピンヒールを合わせたコーデ。小芝は、光沢感のある布で深めのスリットが入ったロングドレスに、華奢なストラップのピンヒールを合わせ、より大人っぽい雰囲気を醸し出していた。